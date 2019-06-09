Видео: в Сочи столкнулись два туристических автобуса, пострадали 26 человек

Как рассказал собеседник агентства, среди них трое детей. Среди пострадавших два человека находятся в тяжелом состоянии. На месте аварии работали 19 бригад скорой помощи.

ДТП произошло в Сочи на пересечение улиц Старообрядческой и Таврической. Автобус фирмы "Ятонг" двигался по улице Таврическая в сторону улицы Урожайная, ему не уступил дорогу микроавтобус "Спринтер". В результате чего допустил столкновение и перевернулся.

Власти Сочи заявили о полулегальной работе турфирмы, чей автобус попал в ДТП

Власти Сочи заявляют о нарушениях в работе туристической фирмы "Фишт", микроавтобус которой стал участником ДТП в воскресенье.

Компания незаконно размещала павильоны, в которых предлагала туристические и экскурсионные услуги, сказал агентству "Интерфакс" начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат. "Мы с ними боремся, штрафуем", - подчеркнул он.

Чиновник отметил, что руководит туристической фирмой "Фишт" индивидуальный предприниматель Лариса Кушнарева. По его словам, ИП работало полулегально.

В свою очередь, Кушнарева сообщила журналистам, что ее туристическая фирма "Фишт" работает на туристическом рынке Сочи порядка пяти лет. "То, что ларек увезли, это никакого отношения к ДТП не имеет. Турист купил билетик, ему предоставили услугу. В автобусе ехали 16 человек, все иногородние. Все они госпитализированы", - сказала Кушнарева.

Она отметила, что семнадцатым был водитель, но он не пострадал.