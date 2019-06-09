Видео: в Сочи столкнулись два туристических автобуса, пострадали 26 человек
Сегодня, 9 июня, в Сочи произошло ДТП с участием двух экскурсионных автобусов. Медицинская помощь потребовалась 26 пассажирам, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в минздраве Краснодарского края.
Как рассказал собеседник агентства, среди них трое детей. Среди пострадавших два человека находятся в тяжелом состоянии. На месте аварии работали 19 бригад скорой помощи.
ДТП произошло в Сочи на пересечение улиц Старообрядческой и Таврической. Автобус фирмы "Ятонг" двигался по улице Таврическая в сторону улицы Урожайная, ему не уступил дорогу микроавтобус "Спринтер". В результате чего допустил столкновение и перевернулся.
В Сочи автобус с туристами попал в ДТП ⠀ По уточненным данным, сообщение о ДТП в Адлерском районе города Сочи на пересечении ул. Старообрядческая и ул. Таврическая поступило около 8:20. 48-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не предоставил преимущество в движении автобусу Yutong и выехал на перекресток, после чего произошло ДТП с последующим опрокидыванием Mercedes-Benz. ⠀ Кубанские врачи оказывают всю необходимую медпомощь пострадавшим при столкновении экскурсионных автобусов в Сочи По поручению губернатора задействованы все медицинские службы края. ⠀ На месте происшествия работало 19 бригад «скорой». В настоящее время за медпомощью обратилось 26 человек. Из них 23 – госпитализировано, в том числе трое детей. По поручению главы региона, к сочинским специалистам направлен из Краснодара вертолет санавиации с консультативной медицинской бригадой. ⠀ При необходимости будет решаться вопрос о переводе пациентов в ведущие больницы краевой столицы. Также к оказанию помощи привлечены медицинские психологи. 🎥: CHP_SOCHI ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #chp_sochi #ЧПСочи #ДТПСочи #Sochi #Сочи #Адлер #Adler #Лазаревское #Хоста #Краснаяполяна #РозаХутор #Сочи2019 #Туапсе #Геленджик #Анапа #Краснодарскийкрай #Краснодар
Власти Сочи заявили о полулегальной работе турфирмы, чей автобус попал в ДТП
Власти Сочи заявляют о нарушениях в работе туристической фирмы "Фишт", микроавтобус которой стал участником ДТП в воскресенье.
Компания незаконно размещала павильоны, в которых предлагала туристические и экскурсионные услуги, сказал агентству "Интерфакс" начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат. "Мы с ними боремся, штрафуем", - подчеркнул он.
Чиновник отметил, что руководит туристической фирмой "Фишт" индивидуальный предприниматель Лариса Кушнарева. По его словам, ИП работало полулегально.
В свою очередь, Кушнарева сообщила журналистам, что ее туристическая фирма "Фишт" работает на туристическом рынке Сочи порядка пяти лет. "То, что ларек увезли, это никакого отношения к ДТП не имеет. Турист купил билетик, ему предоставили услугу. В автобусе ехали 16 человек, все иногородние. Все они госпитализированы", - сказала Кушнарева.
Она отметила, что семнадцатым был водитель, но он не пострадал.
"Всем пострадавшим обязательно окажем помощь. Будем оказывать все, что надо: лекарства, продукты, все, что попросят", - заверила руководитель турфирмы.