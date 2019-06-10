Какую пользу может принести Кристофер Нолан Эстонии?

Нынешней зимой, когда руководитель Эстонского института фильма Эдит Сепп ехала на своем автомобилей по Ярвевана-теэ, у нее зазвонил телефон: быстро нужно приехать в гостиницу Hilton. Очень хорошо, что она ответила на этот звонок, поскольку это было первым знаком того, что признанный голливудский режиссер Кристофер Нолан может снять свой следующий крупный фильм в Таллинне, пишет Postimees.
- Как такие крупные проекты начинаются?
- Случайно. Ты можешь создавать какой-то фон, разговаривать с боссами студий, отправлять видео, даже VR-видео, как мы делали, когда хотели заманить бондиану в Эстонию (но это не получилось – ред.). И для бондианы мы показывали советскую архитектуру, поскольку именно это в тот момент искали. И вдруг кто-то звонит и говорит: «Я слышал, что в Эстонии есть одно мрачное место и у вас есть какая-то система возвратного платежа, возможно ли, что мы приедем в Таллинне на пару дней?»
Тогда представителям студии нужно было найти локационного менеджера, который эти пару дней поездил с ними повсюду показал, что мы можем предложить. И тогда уже поступил звонок от продюсера кинокомпании Warner Brosers, который предложил встретиться. Не говорят о том, что это за проект и кто является режиссером, просто выясняют фоновую информацию: кто вы, что вы можете предложить и что вы вообще раньше делали.
Я начала эту беседу с того, что сказала: «В Эстонии 107 лет снимают кино. Мы не какой-то Люксембург, который 25 лет обслуживает лишь субподряды. Мы тут делаем настоящее кино!»
- Когда это происходило?
- В последние дни февраля и первые дни марта. Холодно было. Локационному менеджеру фильма было сказано, что теперь продюсеры хотят встретиться с руководством эстонского кинофонда, с местными чиновниками высшего уровня. Вечером я ехала по Ярвевана-теэ и мне позвонили и сказали, что нужно сразу приехать в гостиницу Hilton на встречу. Едва успела.
- Что такое программа возвратного платежа фильмов?
- Бюджеты европейских фильмов распределяются следующим образом: в среднем 30 процентов – это государственная дотация, которую не нужно возвращать, 25 процентов дают телеканалы, 16 процентов – это предпродажа, 10 процентов – возвратный платеж и 15 процентов обычно вносит сам производитель. Возвратный платеж стал одной важной частью при составлении бюджета фильмов, и производитель не может его больше игнорировать.
У возвратного платежа есть свои условия, два самых важных из которых заключаются в том, что в Эстонии в случае игровых фильмов нужно потратить 500 000 или использовать двух творческих деятелей эстонского происхождения (главный герой, оператор, но в действительности самыми популярными являются композитор и последующая обработка – ред.), если хотят получить назад 30 процентов потраченного бюджета.
Возвратный платеж высчитывается только из потраченных на месте денег, но сначала съемочная группа тратит и только после того, как расходы проверены, происходит возвратный платеж. Например, из потраченных в Эстонии 16 миллионов евро можно получить назад 4,8 миллиона.
Есть и такое условие, что как минимум четверть потраченного бюджета должны составлять расходы на рабочую силу. Теоретически в случае лучших проектов речь идет о нейтральных расходах – расходы на рабочую силу возвращают деньги налогоплательщика через налоги. Кроме того, в госказну поступают косвенные налоги, которые платят в гостиницах за размещение и питание, транспортным фирмам, на строительство на местах съемок и так далее.
Эстонские киношники получили работу в фильме Нолана?
- Конечно съемочная группы Warner Bros. не будет нанимать на работу специалистов из Эстонии, они у них имеются. Но нужно очень много технического персонала, разные ассистенты и мальчики на побегушках, например, те, кто будет присматривать за массовкой. Балтийская школа медиа и кино отправляет всех своих студентов на такие должности на съемочной площадке, они в этом случае лучшая фоновая сила. В отделении искусств работают студенты-искусствоведы. Их руководитель в Эстонии, конечно, имеет отношение к кино. Но как главный художник фильма (production designer), так и его ассистент (art director) все же приедут из Америки.
Благодаря приходу Warner Bros., зарплаты чуть выше, чем обычно в Эстонии и может быть, в целом по Европе. Основный период съемок фильма Нолана будет в июле и другие фильмы это учли: делают свои съемки раньше, или начнут снимать в августе. Совместный датско-бельгийско-эстонский фильм «Эрна идет на войну» (эстонский партнер - Nafta Films) и в понятии Европы является очень большим проектом, это - большая историческая драма, - и эти съемки пройдут в августе. Также начинаются съемки «Gateway 6» - второй фильм Танеля Тоома, который является бытовой историей. Как и с Ноланом, и Тоомом занимается Allfilm, и Иво Фельт сможет это совместить.
- Насколько все же точно, что Нолан сможет снять то, что он планирует, и мэр Михаил Кылварт не воспрепятствует этому?
- Я считаю, что весьма точно. Вся эта индустрия же значительно больше. Если Эстония не войдет в фильм, как Эстония, то определенные локации они используют. И, во-вторых, Эстония – хорошее место, откуда можно отправиться на другие места съемки, например, в Индию, где также запланированы съемки для этого фильма. То, что из Таллинна никуда особо не улететь, не играет роли, поскольку команда путешествует на чартерном самолете. В этом смысле Таллинн – хорошее место для фильма Нолана, мы действительно являемся окраиной, которая находится в стороне от большого медийного пузыря. Это может быть спекуляцией, но если посмотреть с его позиции, то в любой другой стране он был бы очень заметен, и был бы порван СМИ на шнурки. А в Эстонии он может сохранить свою секретность.
- Самый черный сценарий: Таллинн осложнит все так, что Warner Bros. скажет: там нельзя играть, мы уходит из этой песочницы. Что тогда будет?
- Этот один фильм в таком случае – мелочь на фоне крупных планов. Для Эстонии это означает то, что нам нет смысла пытаться заниматься такими проектами, если мы не можем профессионально обслужить деятелей такого калибра. Нет смысла делать возвратные платежи, международные задействования. Мы не являемся дружественной средой по отношению к кино. Люди сегодня ищут не денег, поскольку денег на рынке слишком много, они ищут, как можно прийти и без проблем и бюрократии сделать кино. Они больше не придут.
Например, Венгрия начинает терять влияние своего фонда возвратных платежей в киноиндустрии и причин там две. Во-первых, государство потеряло предпочтение в конкуренции, которую получили десять лет назад определенными производственными возможностями. И, во-вторых, политическая обстановка в стране не благоволит привлечению деятелей кино. В современной Европе, особенно при новом поколении руководителей (студий), экономические льготы равно сравниваются с политическими предпочтениями государства – насколько государство поддерживает культуру, насколько открыто общество, насколько либеральна экономика.
Естественно, нужно самим понять, что ничто не длится вечно, но как маленькая страна мы должны быть гибкими и быстро и адекватно реагировать на происходящее не рынке. Видеть возможности и даже участвовать в создании трендов.
- Что означает программа возвратных платежей для экономики?
- Лучшим примером является наш сосед – Литва. Исследование организации KEA European Affairs показало, что Литва, начиная с 2016 года, задействовав производительность годовых оборотов производственных предприятий, увеличила свои доходы с 10,3 миллиона евро до 14 миллионов евро, когда на рынок были выведены налоговые льготы. Литовская кинопромышленность показала свою способность увеличить свою рыночную долю и удовлетворить спрос потребителей местными историями.
В 2017 году рыночная доля составляла 21,47 процента всей рыночной доли зрителей (в Эстонии в том же году она составляла всего 11 процентов – ред.). Продажи кинобилетов выросли в период 2013-2017 годов с 10,8 миллиона евро до 20,2 миллиона евро, в то время как доходы на одного жителя растут медленнее.
Налоговый механизм заманил в Литву инвестиций на 24,4 миллиона евро, и в Литве были произведены на высшем уровне такие крупные произведения, как «Война и мир» (2015) или «Токийский военный трибунал» (2016), которые принесли с собой инвестиции таких стран, как США, Великобритания, Канада. Тут еще не учтен весьма популярный сейчас сериал «Чернобыль», который также частично снимали в Литве. Эстония выпала из конкуренции, поскольку мы не могли предложить соответствующие площадки для съемок – но в данном случае это можно понять.
Через механизм, в Литве в этой сфере деятельности создали более 10 000 рабочих мест для свободных художников, а нетто-доход в период 2014-2017 годов составил почти 6,6 миллиона евро, и это также принесло значительный доход государству, который оценивается в 6,8 миллиона евро (налоги на рабочую силу, социальное страхование и налог с оборота – ред.).
Сейчас есть уникальная возможность для инвестирования в киносферу. Программа EV 100 закончилась, производственные способности Эстонии для создания своих фильмов очень высоки, а мировые деятели смотрят на Эстонию, поскольку Нолан делает здесь свой фильм. У нас есть две возможности: ничего не делать, или взять быка за рога и создать в Эстонии приносящую реальный доход, направленную в будущее и гибкую отрасль промышленности.
- Что вы думаете об обиде эстонцев, которые говорят, что у нас же есть нетронутая природа и болота, музей под открытым небом и старый город, построенный немцами, которыми мы так гордимся, а они едут сюда, чтобы снять фильм с советской брутальностью?
- Посмотрим фильм и тогда решим. Я бы не недооценивала способности Нолана и не решилась сказать, в каком свете Нолан нас покажет. Посмотрите его фильмы! Почему он интересен? О его фильмах говорят и зрители с художественными интересами art house, и мейнстримовские зрители. Идите за ним, попытайтесь показать такой язык кино и рассказать такую историю, которая увлечет обе стороны. И тогда мы будем переживать, а вдруг он не покажет Таллинн действительно хорошо, вдруг не нужно было разрешать…
Кто такой Кристофер Нолан?
Кристофер Нолан (48) – это режиссер кино и сценарист, который родился в Лондоне и теперь живет и работает в Соединенных штатах. Его творчество характеризует интересный факт – и хотя в нем есть психологическая глубина, необычные идеи, а для рассказа истории он использует нонконформистские приемы, их любят и гурманы кино, и широкие массы. Его фильмы неоднократно номинировались на премию «Оскар», и хотя «Оскара» за лучший фильм он еще не получил, в других категориях он собрал десять золотых статуэток.
В последнее время бюджеты фильмов Нолана составляют около 200 миллионов долларов (+/- 50 миллионов), но приносят они значительно больше. Сегодня самым прибыльным фильмом до сих пор был «Темный рыцарь: Возрождение легенды», который заработал более миллиарда долларов. Сейчас он занимается фильмом «Принцип» (или «Догма»), о котором есть мало информации, кроме того, что речь идет о международном шпионском боевике. В нем задействованы актеры Роберт Паттисон, Элизабет Дебики, Джон Дэвид Вашингтон, Димпл Кападия, Аарон-Тейлор Джонсон, Клеманс Поэзи, Майкл Кейн и Кеннет Брана.
Фильмография:
- Преследование (Following) - (1998)
- Помни (Memento) - (2000)
- Бессонница (Insomnia) – (2002)
- Бэтмен: Начало (Batman Begins) – (2005)
- Престиж (The Prestige) – (2006)
- Темный рыцарь (The Dark Knight) – (2008)
- Начало (Inception) – (2010)
- Темный рыцарь: Возрождение легенды (The Dark Knight Rises) – (2012)
- Человек из стали (Man of Steel) – (2013)
- Превосходство (Transcendence) – (2014)
- Интерстеллар (Interstellar) – 2014
- Бэтмен против Супермена: На заре справедливости (Batman v Superman: Dawn of Justice) – (2016)
- Дюнкерк (Dunkirk) – (2017)
- Принцип (Tenet) – (в процессе съемок до 2020)