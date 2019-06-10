Какую пользу может принести Кристофер Нолан Эстонии?

Эстонские киношники получили работу в фильме Нолана?

- Конечно съемочная группы Warner Bros. не будет нанимать на работу специалистов из Эстонии, они у них имеются. Но нужно очень много технического персонала, разные ассистенты и мальчики на побегушках, например, те, кто будет присматривать за массовкой. Балтийская школа медиа и кино отправляет всех своих студентов на такие должности на съемочной площадке, они в этом случае лучшая фоновая сила. В отделении искусств работают студенты-искусствоведы. Их руководитель в Эстонии, конечно, имеет отношение к кино. Но как главный художник фильма (production designer), так и его ассистент (art director) все же приедут из Америки.

Благодаря приходу Warner Bros., зарплаты чуть выше, чем обычно в Эстонии и может быть, в целом по Европе. Основный период съемок фильма Нолана будет в июле и другие фильмы это учли: делают свои съемки раньше, или начнут снимать в августе. Совместный датско-бельгийско-эстонский фильм «Эрна идет на войну» (эстонский партнер - Nafta Films) и в понятии Европы является очень большим проектом, это - большая историческая драма, - и эти съемки пройдут в августе. Также начинаются съемки «Gateway 6» - второй фильм Танеля Тоома, который является бытовой историей. Как и с Ноланом, и Тоомом занимается Allfilm, и Иво Фельт сможет это совместить.

- Насколько все же точно, что Нолан сможет снять то, что он планирует, и мэр Михаил Кылварт не воспрепятствует этому?

- Я считаю, что весьма точно. Вся эта индустрия же значительно больше. Если Эстония не войдет в фильм, как Эстония, то определенные локации они используют. И, во-вторых, Эстония – хорошее место, откуда можно отправиться на другие места съемки, например, в Индию, где также запланированы съемки для этого фильма. То, что из Таллинна никуда особо не улететь, не играет роли, поскольку команда путешествует на чартерном самолете. В этом смысле Таллинн – хорошее место для фильма Нолана, мы действительно являемся окраиной, которая находится в стороне от большого медийного пузыря. Это может быть спекуляцией, но если посмотреть с его позиции, то в любой другой стране он был бы очень заметен, и был бы порван СМИ на шнурки. А в Эстонии он может сохранить свою секретность.

- Самый черный сценарий: Таллинн осложнит все так, что Warner Bros. скажет: там нельзя играть, мы уходит из этой песочницы. Что тогда будет?