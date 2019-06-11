Фото: в Тарту появится двести пятьдесят шесть новых квартир

В Тарту рядом с Эстонским национальным музеем фирма-девелопер Reterra Estate в сотрудничестве со строительными компаниями Mapri Ehitus и NOBE (Nordecon Betoon OÜ) реализует один из крупнейших проектов по развитию новой недвижимости - Raadimõisa Kodu. Всего планируется построить восемь четырехэтажных домов с 256 квартирами и парковочными местами. Жилой район дополнит зона для игр и отдыха, а пешеходно-велосипедная дорожка свяжет его с историческим парком Раадимыйза.

Первый этап проекта, то есть два первых дома будут построены в апреле 2020 года.

ФОТО: Reterra Estate

«Наша цель как девелопера заключается в том, чтобы район Raadimõisa Kodu хорошо вписывался в уже существующую среду. Интерес клиентов до настоящего времени был большим, и кажется, что мы сумели хорошо учесть их ожидания в части строительства, архитектуры и места расположения. У нас есть опыт совместной работы с обеими строительными фирмами, и мы уверены, что с ними мы сможем предложить нашим клиентам недвижимость очень хорошего качества», - сказал Рейго Рандметс, исполнительный руководитель и партнер Reterra Estate.

«Строительство современных домов требует от строителя значительно большего, чем простая укладка камня, - отметил исполнительный директор Mapri Ehitus Тармо Роос. - После успешного сотрудничества с девелоперской фирмой Reterra в рамках проекта Lumina kodud в Тарту на улице Ида, мы продолжим совместную работу уже большем объеме».

Эрго Лейгер, менеджер в области жилищного строительства NOBE, сказал, что строители вместе с девелоперами и опытными архитекторами с самой начальной стадии проекта сотрудничали очень плотно: «Мы применим лучшие современные строительные решения, которые обеспечили бы функциональность и эффективность квартир, а разумные цены не повлекут за собой уступок в качестве».

ФОТО: Reterra Estate

«С помощью команды проектировщиков NOBE мы можем осуществить представление архитекторов и девелопера о целостной жизненной среде и надеемся, что сможем порадовать этим сотни владельцев новых жилых помещений»,- дополнил Лейгер.