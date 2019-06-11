Картина дня: шутник против полиции, кампания за эстонские продукты, прибытие Нолана и надвигающаяся гроза

чтобы остановить нарушителя, полиции пришлось подставить под удар свой автомобиль

В понедельник, в 18.07 Центр тревоги получил от неравнодушных людей сообщение о том, что со стороны Тюри в Пайде движется автомобиль, водитель которого может быть пьяным. Водитель микроавтобуса Opel Vivaro с прицепом проигнорировал приказ полиции и попытался скрыться. Автомобиль въехал в Пайде и, петляя по улицам, успел доехать до центра города. Попытку скрыться от полиции водитель объяснил тем, что хотел пошутить и посмотреть, как стражи порядка выполняют свою работу. Читать далее...

Экс-министр призывает есть только эстонские продукты

Комиссия Рийгикогу по контролю за госбюджетом обсудила вчера аудит госконтроля, из которого выяснилось, что продающиеся в Эстонии продукты питания не являются настолько чистыми, насколько утверждают департаменты, отвечающие за их безопасность. Тем не менее, депутат Рийгикогу, предприниматель и бывший министр сельского хоязйства Мартин Репинский считает результаты аудита довольно положительными. Читать далее...

Игорь Грязин намерен остаться в политике

После окончания летом депутатских полномочий в Европейском парламенте Игорь Грязин намерен продолжить преподавание в Таллиннском университете, учебу в Теологическом институте и политическую деятельность. Читайте далее...

Марти Куузику предъявили подозрение в семейном насилии

По сообщению прокуратуры, проработавший менее двух дней министром внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик (EKRE) официально стал подозреваемым в деле о семейном насилии. Читать далее...

Галерея: у Таллиннского горхолла приступили к репетициям сцен фильма Кристофера Нолана

Сегодня, 11 июня, у Таллиннского горхолла начались репетиции сцен новой кинокартины топового голливудского режиссера Кристофера Нолана Tenet. Читать далее...

Кошки-мышки на нарвской границе: в фургоне было спрятано более миллиона контрабандных сигарет

В середине мая сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили на пограничном пункте Нарвского шоссе 1 008 000 сигарет NZ 10 с акцизной маркой Белоруссии, которые были спрятаны в фургоне. Читать далее...

Стрелявший в охранников пенсионер настаивает на смягчении наказания

Приговоренный к 13 годам лишения свободы за стрельбу в двух охранников в Копли 76-летний Александр Якименко ходатайствует в Государственном суде о смягчении наказания. Читать далее...

Судебный исполнитель хочет забрать всё имущество, причитающееся наследнице должника

Во время инвентаризации наследства, оставшегося после смерти задолжавшего по алиментам мужчины, востребовавший с него долги судебный исполнитель назначил за свою работу такую цену, что наследства едва хватит. Читать далее...

10 000 вспышек молний в час: самая большая грозовая туча в Европе может добраться до Эстонии

Во вторник утром южную часть Балтийского моря продолжает пересекать большая грозовая туча, количество вспышек молний превысило 10 000 в час, свидетельствует метеорологическая информация, предоставленная синоптиками Латвии. Читать далее...

В Таллинне по халатности чиновников похитили ребенка?

Весной этого года живущая в Таллинне женщина – назовем ее Оксаной – проиграла в Апелляционном суде Афин право опеки над своим пятилетним сыном Кириллом. Полное право опеки над ребенком перешло к отцу Кирилла – гражданину Греции, которого в этой истории называют Димитрисом. Благодаря этому решению, 3 мая отец смог сделать соответствующую отметку в Регистре народонаселения Эстонии и уже 9 мая он вывез ребенка из страны. Читать далее...

Автомобили такси в аэропорту разбил бывший таксист

Насколько стало известно Postimees, вандалом, разбившим в минувшую субботу в Таллиннском аэропорту автомобили такси, оказался бывший таксист, который сейчас занимается извозом с использованием таксоплатформы. Читать далее...

На Эстонию обрушится страшная непогода: синоптики сделали срочное предупреждение

В ночь на 12 июня Сааремаа и Хийумаа достигнет зона осадков вместе с грозой, которая затем распространится на материк. Читать далее...

Добыча сланца в Эстонии побила все рекорды