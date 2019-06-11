Фото и видео: в Латвии выпал град размером с куриное яйцо

Движущаяся в направлении Эстони буря с грозой сегодня вечером добралась до латвийского Курземе, где выпал град диаметром до 5 см.
Как видно на фото, некоторые градины достигали размеров куриного яйца.
Krusa Ivandē! https://t.co/lUuSY0vHYw pic.twitter.com/QIpBaETrGM— Jānis Trallis (@meteozinas) June 11, 2019
По данным метеорологов, это самый мощный грозовой шторм в Латвии в этом году. Сейчас он движется в направлении Риги и дальше в сторону Эстонии.
Эстонская метеорологическая служба также прогнозировала на предстоящую ночь грозу и вероятность града.