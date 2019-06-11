Вт, 11.06.2019
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Фото и видео: в Латвии выпал град размером с куриное яйцо

Движущаяся в направлении Эстони буря с грозой сегодня вечером добралась до латвийского Курземе, где выпал град диаметром до 5 см.

Как видно на фото, некоторые градины достигали размеров куриного яйца.

По данным метеорологов, это самый мощный грозовой шторм в Латвии в этом году. Сейчас он движется в направлении Риги и дальше в сторону Эстонии.

Эстонская метеорологическая служба также прогнозировала на предстоящую ночь грозу и вероятность града.

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