Эту поездку в Нарву турист из Франции запомнит надолго: моргнул, а велосипеда уже нет

Ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергей Масленников рассказал, что встречались случаи кражи со взломом квартир, гаражей и подвалов, но очень много краж совершались тогда, когда к велосипедам был свободный доступ.

«Это означает, что велосипед оставляли без присмотра, например, во дворе или на ночь в подъезде, не закрывая на велозамок. Надо учесть, что в подъезд может зайти и посторонний человек и это не является безопасным местом для хранения велосипеде. Даже при наличии домофона вору достаточно легко проникнуть в подъезд», - рассказал Масленников.

1 июня оставил на Петровской площади в Нарве турист из Франции оставил не закрытый на велозамок велосипед и направился в пункт туристической информации. «За считанные секунды к велосипеду, на котором было также дорогостоящее снаряжение для похода, подошел мужчина и уехал на нем. Владелец пытался догнать вора, но это ему не удалось», – рассказал следователь.

Полицейские в тот же день задержали подозреваемого, который оказался 39-летним жителем Силламяэ, ранее уже наказывавшимся за подобные деяния. «Личность человека была быстро установлена благодаря записи видеонаблюдения, что помогло задержать его по горячим следам», – сказал Масленников и добавил, что туристу вернули велосипед вечером того же дня.

«Вор показал, куда он выкинул снаряжения для похода, и оно также было найдено и возвращено», – добавил полицейский.

Предупреждение и раскрытие преступлений облегчает наличие камер наружного наблюдения.

«Благодаря городским камерам, а также камерам частный домов, предприятий, квартирных товариществ полиция выходит на след злоумышленников в делах, которые могли остаться бы нераскрытыми, – говорит капитан полиции. - Например, в прошлом году в Нарве был случай, когда вор в маске зашел в подъезд, зная, что на первом этаже есть видеокамера. Поднявшись этажом выше, он снял маску, но не учел, что и на втором этаже работало видеонаблюдение. Благодаря записи личность человека была установлена, также выяснилось, что он совершил несколько преступлений против имущества. Суд вынес ему к качестве наказания два года и четыре месяца реального тюремного заключения».

Это судебное решение еще не вступило в силу.

Сергей Масленников подчеркивает, что каждый человек может сделать многое для защиты своего имущества. «Не оставляйте свое имущество без присмотра, это легкая добыча для воров. Обязательно пользуйтесь надежным велозамком, даже если вы оставляете велосипед на несколько минут», - сказал полицейский.