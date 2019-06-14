Фото: а кому деревянный дом недалеко от Таллинна?

Хозяин земельного участка в волости Харку хочет избавиться от старого, но симпатичного строения, пишет портал Kodustiil.
На улице Кахекюла в волости Харку старый домик грустит в ожидании нового хозяина, который засучит рукава и отвезет его на новое место, где превратит его в баню, летнюю кухню или что-то еще более интересное. Вообще это строение - часть старинного хутора.
Хозяин домика планирует на своем участке обширное строительство, поэтому ему элементарно нужно место для нового дома. Конечно, можно сломать старый на дрова, но можно ведь использовать с большей пользой!
Если у вас есть желание не только присоединиться к дискуссии, но и поинтересоваться у хозяина условиями, на которых он отдает старый бревенчатый дом, перейдите по ссылке на страницу собственника этого движимого имущества в Facebook.