Фото: а кому деревянный дом недалеко от Таллинна?

На улице Кахекюла в волости Харку старый домик грустит в ожидании нового хозяина, который засучит рукава и отвезет его на новое место, где превратит его в баню, летнюю кухню или что-то еще более интересное. Вообще это строение - часть старинного хутора.

Хозяин домика планирует на своем участке обширное строительство, поэтому ему элементарно нужно место для нового дома. Конечно, можно сломать старый на дрова, но можно ведь использовать с большей пользой!

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