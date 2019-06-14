Фото: квартира с домашним кинотеатром и необычным интерьером в центре Таллинна

На улице Вилларди в центре Таллинна продается просторная и светлая трехкомнатная квартира.

ФОТО: KV.EE

Гостиная с открытой кухней спланирована дизайнером по индивидуальному заказу. На кухне есть остров-столешница со встроенной высококачественной индукционной плитой, духовкой и микроволновой печью, а также мощный очиститель воздуха современного типа. С другой стороны кухни установлены холодильник с морозильной камерой и посудомоечная машина.

ФОТО: KV.EE

На потолке в гостиной размещен проектор, который управляется пультом и передает изображение на специальный экран размером 2,5м х 3м. Объемный звук домашнего кинотеатра позволяет наслаждаться любимыми фильмами не выходя из дома.

В спальне большая кровать шириной 1,6 м и встроенный трехдверный шкаф. Для освещения квартиры установлены светодиодные полосы длиной более 35 метров!

ФОТО: KV.EE

В ванной комнате - двухместная массажная ванна, пол и стены покрыты керамической плиткой под дерево.

ФОТО: KV.EE

В непосредственной близости расположены школы, детские сады, в ста метрах - торговый центр Kristiine, рядом еще несколько магазинов и остановок общественного транспорта. Старый город находится всего в 750 метрах от дома.

ФОТО: KV.EE