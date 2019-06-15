Яна Тоом: Евросоюзу скоро придется спасать погрязшую в долгах Италию

Cтранам Евросоюза вскоре придется спасать Италию с ее огромным долгом и дефицитом госбюджета, уверена депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом, сообщает портал ERR.
"Это не какой-то неожиданный кризис. Конечно, этот кризис наступит - в этом нет никаких сомнений", - сказала Тоом в эфире программы Uudis+ радиостанции Vikerraadio.
По словам члена правления Центристской партии Тоом, о ситуации с Италией много говорилось еще до выборов в Европейский парламент во время дебатов, поскольку долг Италии, по оценкам, вырос до двух триллионов евро.
По мнению Яны Тоом, спасение Италии от долгового кризиса окажется еще более сложным процессом, чем спасение Греции.