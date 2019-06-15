Яна Тоом: Евросоюзу скоро придется спасать погрязшую в долгах Италию

"Это не какой-то неожиданный кризис. Конечно, этот кризис наступит - в этом нет никаких сомнений", - сказала Тоом в эфире программы Uudis+ радиостанции Vikerraadio.

По словам члена правления Центристской партии Тоом, о ситуации с Италией много говорилось еще до выборов в Европейский парламент во время дебатов, поскольку долг Италии, по оценкам, вырос до двух триллионов евро.