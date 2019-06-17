Добровольцы вышли на поиски пропавшего в лесу мужчины

Добровольцы собрались к восьми часам вечера в Ярвамаа, возле хутора Антса в районе деревни Кяревере. В чем Антс был одет, еще выясняется. Всю необходимую информацию и его возможные передвижения сообщили добровольцам на месте. Из-за состояния здоровья Антс может быть в опасности.
Поиском руководит на месте представитель OPEROG Кристлин. Она отвечает на телефон с 20 часов (тел: 5198 5294).
OPEROG
Всех, кто хочет их поддержать, ждут для участия в поисках. Информация тут.
Другая возможность принять участие в поисках, поддержать поиски финансово:
Имя получателя: Kadunud SA
Счет получателя: EE661010220095092013 (SEB)
Пояснение: pysiannetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
или
Имя получателя: Kadunud SA
Счет получателя: EE441010220248190225 (SEB)
Пояснение: pysiannetus OPEROG operatiivsete otsingute kuludeks