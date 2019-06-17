Пн, 17.06.2019
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Добровольцы вышли на поиски пропавшего в лесу мужчины

Поиски пропавшего. Фото иллюстративное.

ФОТО: Kuido Saarpuu

Сегодня в девять часов утра 78-летний Антс пошел гулять в лес и пропал, сообщает Järva Teataja.

Добровольцы собрались к восьми часам вечера в Ярвамаа, возле хутора Антса в районе деревни Кяревере. В чем Антс был одет, еще выясняется. Всю необходимую информацию и его возможные передвижения сообщили добровольцам на месте. Из-за состояния здоровья Антс может быть в опасности. 

Поиском руководит на месте представитель OPEROG Кристлин. Она отвечает на телефон с 20 часов (тел: 5198 5294).

OPEROG

Всех, кто хочет их поддержать, ждут для участия в поисках. Информация тут.

Другая возможность принять участие в поисках, поддержать поиски финансово:

Имя получателя: Kadunud SA

Счет получателя: EE661010220095092013 (SEB)

Пояснение: pysiannetus sihtasutuse tegevuse toetuseks

или

Имя получателя: Kadunud SA

Счет получателя: EE441010220248190225 (SEB)

Пояснение: pysiannetus OPEROG operatiivsete otsingute kuludeks

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