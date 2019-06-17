Добровольцы вышли на поиски пропавшего в лесу мужчины

Добровольцы собрались к восьми часам вечера в Ярвамаа, возле хутора Антса в районе деревни Кяревере. В чем Антс был одет, еще выясняется. Всю необходимую информацию и его возможные передвижения сообщили добровольцам на месте. Из-за состояния здоровья Антс может быть в опасности.