Вт, 18.06.2019
Если мы договоримся о временных приостановках на Лаагна-теэ, то вопрос закрытия мостов даже обсуждаться не будет. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Cпасателям пришлось потрудиться: два пожара вспыхнули одновременно в разных районах Сааремаа

Cпасателям пришлось потрудиться: два пожара вспыхнули одновременно в разных районах Сааремаа

Пожарные рукава.

ФОТО: Урмас Луйк

В понедельник сааремааским спасателям пришлось одновременно тушить два вспыхнувших на большом расстоянии друг от друга пожара, пишет Saarte Hääl.

По словам главы Сааремааского спасательного округа Маргуса Линдмяэ, во второй половине дня в понедельник слишком совпали по времени пожары, вспыхнувшие в деревне Суур-Пахила в районе Ориссааре и примерно в 60 км от нее, в Мяндъяла.

Сообщение о пожаре в Суур-Пахила поступило в центр тревоги в 14.50 в понедельник. Огонь вспыхнул под навесом вблизи хлева, где хранили сено для скота, опилки и прочее. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, сеновал площадью 35 на 20 метров горел открытым пламенем.

Добровольные спасатели из Вальяла сообщили в социальных сетях, что всего через 17 минут после сообщения из Суур-Пахила в центр тревоги поступило уже следующее сообщение о пожаре из Мяндъяла, вспыхнувшем в лесу. На этот вызов также отреагировали значительные силы из профессиональных и добровольных команд спасателей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ