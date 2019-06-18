Cпасателям пришлось потрудиться: два пожара вспыхнули одновременно в разных районах Сааремаа

По словам главы Сааремааского спасательного округа Маргуса Линдмяэ, во второй половине дня в понедельник слишком совпали по времени пожары, вспыхнувшие в деревне Суур-Пахила в районе Ориссааре и примерно в 60 км от нее, в Мяндъяла.

Сообщение о пожаре в Суур-Пахила поступило в центр тревоги в 14.50 в понедельник. Огонь вспыхнул под навесом вблизи хлева, где хранили сено для скота, опилки и прочее. К тому времени, когда спасатели прибыли на место, сеновал площадью 35 на 20 метров горел открытым пламенем.