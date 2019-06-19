На оплату штрафа в размере 200 000 евро Хиллару Тедеру дали полгода

Напомним, накануне бизнесмен Хиллар Тедер признался в суде в скрытом финансировании Центристской партии перед выборами в Рийгикогу 2015 года в расчете на получение выгодного для себя решения от Таллиннской горуправы. Суд по ходатайству прокуратуры прекратил дело в отношении Тедера, назначив ему штраф в размере 200 000 евро.