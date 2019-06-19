На оплату штрафа в размере 200 000 евро Хиллару Тедеру дали полгода

Харьюский уездный суд обязал предпринимателя Хиллара Тедера, избежавшего дальнейшего уголовного преследования по делу Эдгара Сависаара, оплатить штраф в размере 200 000 евро не позднее 18 декабря этого года, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, накануне бизнесмен Хиллар Тедер признался в суде в скрытом финансировании Центристской партии перед выборами в Рийгикогу 2015 года в расчете на получение выгодного для себя решения от Таллиннской горуправы. Суд по ходатайству прокуратуры прекратил дело в отношении Тедера, назначив ему штраф в размере 200 000 евро.
Судебный процесс над предпринимателями, обвиняемыми в даче взяток экс-лидеру Центристской партии и бывшему мэру Таллинна Эдгару Сависаару, продолжается с лета 2017 года. Госпрокуратура обвиняет в даче взяток бизнесменов Айвара Туулберга, Александра Кофкина, Хиллара Тедера и Велло Кунмана, а бывшего председателя столичного горсобрания Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток.