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В Эстонии ежегодно открывается в среднем более 15 000 новых предприятий, а всего в настоящее время действует более 100 000 экономически активных коммерческих объединений. Самые популярные сферы деятельности – оптовая и розничная торговля, а также профессиональные услуги, такие как бизнес-консультации, юридическая деятельность, бухгалтерский учёт, научно-исследовательская деятельность и строительство.

Если обратить внимание на профиль среднего предпринимателя, то чаще всего предприятия открывают люди в возрасте от 25 до 40 лет, и мужчины активнее, чем женщины. Весьма красноречивый факт: предпринимательством начинает заниматься всё больше представителей старшего поколения, например, людей старше 70 лет. Наиболее часто новые предприятия открываются в Харьюмаа, но активность наблюдается по всей Эстонии. Среди клиентов Swedbank сегодня наиболее активны представители торгового, строительного и сельскохозяйственного секторов.

Почему начать свой бизнес в Swedbank – это хорошее решение?

Swedbank предлагает начинающим предпринимателям прекрасный набор инструментов, которые будут очень полезны при строительстве собственного бизнеса.

Более 30% новых бизнес-клиентов Swedbank воспользовались возможностью открыть свой первый счёт через интернет-банк, не приходя в представительство. Возможностью удалённо открыть счёт для предприятия могут воспользоваться частные клиенты Swedbank. Но мобильное открытие счёта – это далеко не всё. С помощью цифровых каналов можно, к примеру, заказать дебетовую карточку предприятия с доставкой по контактному адресу или повысить эффективность бухгалтерии с помощью бухгалтерской программы Erply Books.

Мы также рекомендуем взять на вооружение удобное и простое в использовании мобильное приложение для бизнес-клиентов. Со своей стороны, мы желаем, чтобы расходы в стартовый период бизнеса были максимально эффективными, поэтому для бизнес-клиентов Swedbank в течение первого года не предусмотрена плата за перечисления в интернет-банке и за пользование дебетовой карточкой. Торговым предприятиям в течение первых 6 месяцев предоставляется скидка на платёжный терминал в размере 50% от прейскуранта.

Есть и такие предприниматели, которые, начиная собственный бизнес, предпочитают электронному общению персональный подход и консультации – эта возможность обеспечивается широкой сетью представительств Swedbank во всех уездах. Для того чтобы договориться о встрече, достаточно просто забронировать время через интернет-банк.

Существует множество мнений и предположений, которые могут зависеть от времени года, среды общения или от того, насколько уверенно человек себя чувствует­­. Получится взять кредит, или не получится?

По данным Swedbank, в сегменте малых предприятий финансирование растёт с каждым годом, новые продажи каждый год увеличиваются более чем на 20%, мы ежегодно заключаем 6000 кредитных договоров как на большие, так и на небольшие суммы.

Что малое предприятие может сделать для того, чтобы получить кредит?

Прежде всего, задайте себе ряд вопросов. Для каких целей мне нужен банковский кредит, что именно кредит может изменить к лучшему на моём предприятии? Куплю ли я новое оборудование, смогу ли больше производить и с большей прибавочной стоимостью? Или я куплю большее количество товара и по более выгодной цене? Или, например, я получил большой заказа, и мне нужен финансовый буфер, чтобы его выполнить? Кроме того, следует заранее подумать о том, как Вы будете выплачивать кредит. Деньги на выплату кредита будут получены от конкретной сделки или из прибыли от основной деятельности? Если Вы эти вопросы уже продумали, имеет смысл обратиться в банк – чтобы мы могли вместе начать двигаться дальше.

Благодаря Европейской программе инвестирования есть возможность получить бесплатный дополнительный залог

Программы гарантий Swedbank и Европейского инвестиционного фонда делают финансирование для предпринимателей более доступным. С помощью программ гарантий COSME и EaSI получить положительный ответ на ходатайство о кредите или лизинге стало значительно проще, чем раньше. Поэтому мы можем смело утверждать, что в случае устойчивых денежных потоков и продуманного проекта за недостатком финансирования дело не станет.

И, в отличие от распространённых мифов, мы нисколько не сомневаемся, что у нас есть кредитное решение, отвечающее потребностям Вашего бизнеса!