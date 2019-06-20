Чт, 20.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: новый хозяин огромной усадьбы будет обеспечен работой на долгие годы

Фото: новый хозяин огромной усадьбы будет обеспечен работой на долгие годы

ФОТО: KV.EE

Часто бывает, что переселению из города в сельскую местность препятствует лишь опасение не найти там работу, размышляет Kodustiil. Это предложение о продаже недвижимости позволяет не задумываться: работы там хватит всем! 

В деревне Кальда в Рапласком уезде продается домохозяйство, состоящее из трех участков земли, в центре которого - современный дом площадью 431 м2, построенный десять лет назад. Земли в общей сложности 18 гектаров. Вся необходимая сельскохозяйственная техника входит в цену, также останется и часть мебели.

ФОТО: KV.EE

Кроме главного дома в современный хуторской комплекс входят гостевой дом, гараж, различные технические и сельскохозяйственные постройки. При строительстве использованы только высококачественные материалы. 

ФОТО: KV.EE

Дополнительная информация находится на портале недвижимости KV.EE.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ