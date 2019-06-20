Фото: новый хозяин огромной усадьбы будет обеспечен работой на долгие годы

Часто бывает, что переселению из города в сельскую местность препятствует лишь опасение не найти там работу, размышляет Kodustiil. Это предложение о продаже недвижимости позволяет не задумываться: работы там хватит всем!
В деревне Кальда в Рапласком уезде продается домохозяйство, состоящее из трех участков земли, в центре которого - современный дом площадью 431 м2, построенный десять лет назад. Земли в общей сложности 18 гектаров. Вся необходимая сельскохозяйственная техника входит в цену, также останется и часть мебели.
Кроме главного дома в современный хуторской комплекс входят гостевой дом, гараж, различные технические и сельскохозяйственные постройки. При строительстве использованы только высококачественные материалы.
Дополнительная информация находится на портале недвижимости KV.EE.