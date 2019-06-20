Надо меньше пить: попытка угона полицейского автомобиля имела печальные последствия для таллиннца

В минувшее воскресенье, 16 июня, в Таллинне находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина попытался угнать полицейский автомобиль, за что получил суровое наказание.
Около четырех часов утра на пульт дежурного поступило сообщение, что на расположенной на улице Сыле автозаправке на 43-летнего мужчину и его знакомых напала компания неизвестных, пишет Geenius.
Прибывший на место инцидента полицейский патруль обнаружил 43-летнего, 41-летнего и 38-летнего мужчин, по словам которых, они стали жертвами нападения неизвестных людей.
Пока полицейские общались с работниками автозаправки и изучали записи с камер видеонаблюдения, 43-летний нетрезвый мужчина залез в незапертую патрульную машину, у которой в замке зажигания остались ключи, и попытался уехать, но подбежавший к машине полицейский смог открыть водительскую дверь и задержать нарушителя.
В понедельник, 17 июня, суд признал 43-летнего мужчину, оказавшегося за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, виновным в совершении преступления.