Саакашвили восхищен действиями участников акции у парламента Грузии

По информации СМИ, Саакашвили в своем обращении, сделанном через Facebook, заявил, что восхищается смелостью участников акции перед зданием парламента в Тбилиси.

"Сейчас важно, чтобы все двинулись в сторону столицы Грузии, чтобы убрать Иванишвили (лидер правящей партии "Грузинская мечта" - Бидзина Иванишвили) от власти в Грузии", - сказал он, отметив, что Молдавия, Армения, Украина смогли это сделать и сможет Грузия.

В эти минуты перед зданием парламента Грузии продолжаются столкновения митингующих, требующих отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, с полицией. Участники митинга бросают в спецназовцев различные предметы, полиция применяет слезоточивый газ.

Находящаяся в Минске с визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили уже осудила сделанные в четверг Саакашвили призывы к грузинской полиции не подчиняться приказам нынешних властей.

"Полностью неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению", - сказано в распространенном в ночь на пятницу заявлении Зурабишвили.