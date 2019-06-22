Фото: огонь уничтожил жилой дом, мать с двумя детьми чудом спаслись
Сегодня, 22 июня, в 10.40 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Раквере на улице Тарту, где загорелся жилой дом, сообщает Virumaa Teataja.
На сообщение о пожаре второго уровня отреагировали усиленным составом: на место поспешили спасатели из Раквере и Вяйке-Маарья, а также добровольцы из Кадрина и Роэла. Когда спасатели приехали, здание полыхало открытым огнем. На данный момент спасатели ограничили распространение огня. Работы по тушению еще ведутся.
Старый деревянный дом в 60 квадратных метров фактически уничтожен. Трое жителей - мать с двумя детьми - чудом спаслись.
Руководитель соцотдела Раквереской горуправы Керсти Сунн-Декет говорит, что с потерявшей крышу над головой семьей уже работают. "Мы с семьей и думаем, как им помочь. Посмотрим, какие варианты для решения проблемы найдем, но сейчас семья получит от города жилплощадь и поможем им как можно быстрее встать на ноги", - говорит она.
Пожар забрал все имущество семьи, в том числе и документы. Один ребенок выбежал из горящего дома босиком. "Обувь уже нашли, сейчас ищем одежду и другие вещи", - добавляет Суун-Декет. Она отметила, что насколько сейчас известно, из горящего дома ничего не удалось спасти.