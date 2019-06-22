Фото: огонь уничтожил жилой дом, мать с двумя детьми чудом спаслись

На сообщение о пожаре второго уровня отреагировали усиленным составом: на место поспешили спасатели из Раквере и Вяйке-Маарья, а также добровольцы из Кадрина и Роэла. Когда спасатели приехали, здание полыхало открытым огнем. На данный момент спасатели ограничили распространение огня. Работы по тушению еще ведутся.

Старый деревянный дом в 60 квадратных метров фактически уничтожен. Трое жителей - мать с двумя детьми - чудом спаслись.

Руководитель соцотдела Раквереской горуправы Керсти Сунн-Декет говорит, что с потерявшей крышу над головой семьей уже работают. "Мы с семьей и думаем, как им помочь. Посмотрим, какие варианты для решения проблемы найдем, но сейчас семья получит от города жилплощадь и поможем им как можно быстрее встать на ноги", - говорит она.