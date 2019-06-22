В США нашли гигантские запасы пресной воды

«Наши данные свидетельствуют о том, что сплошная система подводных водоносных горизонтов распространяется вдоль не менее 350 километров атлантического побережья США и содержит около 2,8 тысячи кубических километров слабосоленой воды», — пишут авторы.

Согласно данным специалистов, водоносный горизонт (аквифер) простирается вдоль атлантического побережья от Массачусетса до Нью-Джерси, а от берега в сторону океана — примерно на 80 километров вплоть до границы континентального шельфа. Глубина залегания водоносных слоев оценивается в 180-360 метров ниже дна океана. Занимаемая аквифером площадь может превышать 39 тысяч квадратных километров.

Обнаружить сплошной характер системы подводных водоносных горизонтов ученым позволила электроразведка (чем соленее вода, тем лучше она проводит электрический ток), в частности, магнитотеллурическое зондирование. Ученые допускают, что такие аквиферы могли возникнуть 15-20 тысяч лет назад в результате таяния ледников, и регулярно подпитываются с континента действующими подводными источниками за счет приливно-отливных явлений.

Исследователи отмечают, что открытый ими источник «относительно пресной воды» является самым крупным в мире подводным водоносным горизонтом из известных, хотя существование отдельных участков подводных водоносных горизонтов в районе северо-восточного побережья США было известно еще с 1970-х годов.

Специалисты уверены, что подобные образования должны быть распространены по всей планете, и в перспективе могли бы способствовать решению проблемы нехватки пресной воды. В частности, ученые не исключают, что обнаруженный ими аквифер может распространяться на север и восток, тем самым превосходя один из крупнейших в мире водоносных горизонтов Огаллала (площадью 450 тысяч квадратных километров), затрагивающий территорию восьми штатов.