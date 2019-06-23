Elron снизит до 30% стоимость билетов, и вот для кого

В неделю проведения праздника песни и танца – с 30 июня по 7 июля – участники юбилейного праздника смогут воспользоваться групповым билетом в поездах Elron со скидкой до 30%, передает Rus.ERR.
"Льготные билеты могут приобрести все, кто едет в группе от 10 человек и более. Для этого следует заявить о желании получения скидки не менее, чем за два рабочих дня до отправления поезда, отослав соответствующее письмо на адрес электронной почты info@elron.ee", - сказала менеджер по маркетингу и коммуникации Elron Марийс Адамберг В заявке следует указать дату поездки, маршрут, время отправления, количество пассажиров, а также имя получателя счета.
Каждая заявка будет рассматриваться отдельно и поскольку загруженность поездов сильно зависит от маршрута, дня недели и времени отправления, окончательный процент скидки зависит от намерения конкретной группы использовать определенный рейс.
Менеджер по коммуникации Elron советует желающим получить скидку отдавать предпочтение рейсам с меньшей загруженностью поезда, т.е. дневным рейсам, и избегать часов пик.