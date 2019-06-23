Вс, 23.06.2019
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Видео и галерея: в Тарту прошел парад в честь Дня победы

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В ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Балтийским Ландесвером в Цесисской битве и 85-летия решения Рийгикогу объявить 23 июня государственным праздником в Тарту прошел парад ополчения Кайтселийт, передает Rus.ERR.

Парад приняла президент Эстонии Керсти Кальюлайд, провел - глава Кайтселиита генерал-майор Меэлис Кийли.

В параде участвовали более 1200 военнослужащих, Кайтселийт представляли подразделения Лыунаского округа территориальной защиты, сообщил пресс-секретарь Кайтселийта. В Лыунаский округ территориальной защиты входят дружины Тарту, Пылва, Сакала, Валгамаа и Вырумаа.

Также в параде участвовали представители входящих в Кайтселийт организаций Naiskodukaitse, Noored Kotkad и Kodutütred.

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