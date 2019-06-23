Видео и галерея: в Тарту прошел парад в честь Дня победы

В ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Балтийским Ландесвером в Цесисской битве и 85-летия решения Рийгикогу объявить 23 июня государственным праздником в Тарту прошел парад ополчения Кайтселийт, передает Rus.ERR.