Видео и галерея: в Тарту прошел парад в честь Дня победы

В ознаменование 100-летия со дня исторической победы эстонских войск над Балтийским Ландесвером в Цесисской битве и 85-летия решения Рийгикогу объявить 23 июня государственным праздником в Тарту прошел парад ополчения Кайтселийт, передает Rus.ERR.
Парад приняла президент Эстонии Керсти Кальюлайд, провел - глава Кайтселиита генерал-майор Меэлис Кийли.
В параде участвовали более 1200 военнослужащих, Кайтселийт представляли подразделения Лыунаского округа территориальной защиты, сообщил пресс-секретарь Кайтселийта. В Лыунаский округ территориальной защиты входят дружины Тарту, Пылва, Сакала, Валгамаа и Вырумаа.
Также в параде участвовали представители входящих в Кайтселийт организаций Naiskodukaitse, Noored Kotkad и Kodutütred.