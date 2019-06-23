Керсти Кальюлайд: государственная оборона начинается с каждого из нас

«Мы развиваем свои Силы обороны и Кайтселийт именно для ситуаций, которые являются маловероятными, но все же возможными. Точно так же все мы должны быть готовы и к другим сложным событиям, которые маловероятны, но все же могут произойти», — отметила президент.

По словам президента, сейчас государственная оборона означает нечто большее, чем простую подготовку к классическому конвенциональному конфликту. «С гораздо большей вероятностью мы можем увидеть масштабные отключения электричества, снежные бури, наводнения или сошедший с рельсов состав с опасным грузом. Подобные кризисы не представляют угрозы для независимости Эстонии, но они могут парализовать повседневную жизнь и ограничить чувство безопасности. А с этого — с чувства безопасности каждого человека — начинается безопасность нашей Эстонии», — сказала президент Кальюлайд.

Освободительную войну выиграли не только сражавшиеся на фронте военные, но и отдавший армии подводу хуторянин, поддерживавший порядок в тылу член Кайтселийта, шившие форму для солдат портные и заботившиеся о раненых сестры милосердия, сказала президент. «Освободительную войну выиграл весь народ. Сейчас мы называем подобное усилие со стороны всего общества широкомасштабной государственной обороной. Это означает готовность всех отраслей к кризисам и оборону всего общества», — сказала Кальюлайд.

По словам президент, каждый может многое сделать для того, чтобы всегда защищать себя и своих близких. «Это простые вещи: каждый из нас может купить для дома небольшой запас еды или работающий на батарейках радиоприемник. Вспомнить способы оказания первой помощи. Скачать рассчитанное на кризисные ситуации мобильное приложение Найскодукайтсе или держать под рукой инструкции, которые государство разослало людям несколько месяцев назад», — сказала президент.