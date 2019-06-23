Туристки приехали в забронированный отель и обнаружили заброшенное здание

Мать и дочь Кристин и Тоня Силман отправились в Тель-Авив, предварительно забронировав на Booking.com номер в отеле Royal Jaffa на период с 16 по 18 мая. Они хотели посетить международный конкурс «Евровидение». Отель привлек их комфортным расположением в Старом городе, плоским телевизором в номере, ванными комнатами и видом на море. Пара заплатила 120 фунтов стерлингов за ночь, передает Lenta.ru.

По приезде туристки обнаружили не благоустроенную гостиницу, а пустое заброшенное здание с разбитыми окнами и лестничной площадкой, ведущей в никуда. «Это был не совсем тот пляжный отель с балконами, выходящими к морю, который мы ожидали», ― рассказывает старшая Силман. Она считает, что Booking.com должен был проверить место на предмет его существования в реальности прежде, чем позволить размещать объявление о нем у себя на сайте.

Пара обратилась за помощью в пятизвездочный отель по соседству, и его администратор рассказал им, что это не первый случай мошенничества по этому адресу. Он же помог им найти новое жилье, что далось с трудом из-за высокого спроса на гостиницы во время «Евровидения».