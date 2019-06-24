Пн, 24.06.2019
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  • Галерея: водитель уснул, автомобиль врезался в ограждение

Галерея: водитель уснул, автомобиль врезался в ограждение
В машине была беременная женщина

Сегодня около трех часов дня ехавший из Вильянди в сторону Тарту легковой автомобиль Opel Insignia на дороге рядом с пляжем Вайбла вылетел на полосу встречного движения  и врезался в дорожное ограждение. В автомобиле находилась в том числе беременная женщина, к счастью, никто сильно не пострадал, передает Sakala.

По словам находившегося на месте происшествия фотографа Кенно Соо, по первоначальным данным, водитель уснул. К счастью, на полосе встречного движения не было других машин.

Скорая помощь осмотрела находившуюся в Opel семью и не обнаружила у них повреждений. На месте происшествия также была полиция и спасатели. Движение на месте аварии было некоторое время нарушено.

Автомобиль с такой силой врезался в дорожное ограждение, что в ходе столкновения получил серьезные повреждения.

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