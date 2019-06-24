Галерея: водитель уснул, автомобиль врезался в ограждение

Сегодня около трех часов дня ехавший из Вильянди в сторону Тарту легковой автомобиль Opel Insignia на дороге рядом с пляжем Вайбла вылетел на полосу встречного движения и врезался в дорожное ограждение. В автомобиле находилась в том числе беременная женщина, к счастью, никто сильно не пострадал, передает Sakala.