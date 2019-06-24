Галерея: водитель уснул, автомобиль врезался в ограждение
Сегодня около трех часов дня ехавший из Вильянди в сторону Тарту легковой автомобиль Opel Insignia на дороге рядом с пляжем Вайбла вылетел на полосу встречного движения и врезался в дорожное ограждение. В автомобиле находилась в том числе беременная женщина, к счастью, никто сильно не пострадал, передает Sakala.
По словам находившегося на месте происшествия фотографа Кенно Соо, по первоначальным данным, водитель уснул. К счастью, на полосе встречного движения не было других машин.
Скорая помощь осмотрела находившуюся в Opel семью и не обнаружила у них повреждений. На месте происшествия также была полиция и спасатели. Движение на месте аварии было некоторое время нарушено.
Автомобиль с такой силой врезался в дорожное ограждение, что в ходе столкновения получил серьезные повреждения.