Вт, 25.06.2019
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Рoналдо оставил баснасловные чаевые работникам отеля

Cristiano Ronaldo Torino Juventuse särgis.

ФОТО: Massimo Pinca / REUTERS

Криштиану Роналду узнал способ борьбы с папарацци - достаточно лишь щедро заплатить персоналу отеля и приватность звезды будет обеспечена.

КриРо с семьей остановился на отдых в греческом люксовом отеле, стоимость ночи в котором достигает 8000 евро. Для того чтобы никто не узнал об отдыхе футболиста, а только он сам смог опубликовать снимки из отпуска, португальскому футболисту пришлось оставить персоналу гостиницы в виде чаевых 20 000 евро. В прошлом году Роналду также останавливался в данном отеле и также оставил болшие чаевые персоналу в обмен на полный покой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amore mio 💏😘

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