Рoналдо оставил баснасловные чаевые работникам отеля

КриРо с семьей остановился на отдых в греческом люксовом отеле, стоимость ночи в котором достигает 8000 евро. Для того чтобы никто не узнал об отдыхе футболиста, а только он сам смог опубликовать снимки из отпуска, португальскому футболисту пришлось оставить персоналу гостиницы в виде чаевых 20 000 евро. В прошлом году Роналду также останавливался в данном отеле и также оставил болшие чаевые персоналу в обмен на полный покой.