Пт, 28.06.2019
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  • Объявленный в розыск 31-летний мужчина найден мертвым

Объявленный в розыск 31-летний мужчина найден мертвым

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Свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сообщила, что сегодня в деревне Рахинге был найден труп объявленного ранее в розыск 31-летнего Рейна. Тело было обнаружено без признаков насильственной смерти. Стражи порядка соболезнуют родным и близким умершего.

Напомним, что в начале этой недели просила помощи в поисках 31-летнего Дейна, который в Ныо, Тартумаа, ушел от друга, у которого гостил, и пропал.

В полицию сообщили, что Дейн, который 21 июня ездил в гости в баню к другу в Ныо и затем направился в Тарту, до сих пор не вернулся домой. Близкие были обеспокоены, поскольку подобное поведение мужчине не свойственно.

Основываясь на собранной информации, у полиции было основания полагать, что без посторонней помощи его жизнь могла быть в опасности. Телефон Дейна был выключен.

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