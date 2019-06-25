Объявленный в розыск 31-летний мужчина найден мертвым

Напомним, что в начале этой недели просила помощи в поисках 31-летнего Дейна, который в Ныо, Тартумаа, ушел от друга, у которого гостил, и пропал.

В полицию сообщили, что Дейн, который 21 июня ездил в гости в баню к другу в Ныо и затем направился в Тарту, до сих пор не вернулся домой. Близкие были обеспокоены, поскольку подобное поведение мужчине не свойственно.