Ср, 26.06.2019
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В Йыхви у полицейских пропала камера. На ней могут быть важные материалы

Полицейский проверяет водителя. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

Вчера, 25 июня, в Йыхви на ул. Яама примерно в 10 часов утра в ходе работы пропала находившаяся в распоряжении патрульных полицейских фотокамера Canon PowerShot SX270.

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, в фотоаппарате может быть необходимый для работы материал, поэтому для полицейских важно найти камеру.

„Этот случай достоин сожаления и мы выясним, как это произошло", – сказал Клиймант.

Человека, нашедшего камеру, просят сообщить об этом по номеру 112 или 5341 3479 или принести камеру в Йыхвиское отделение полиции по адресу Раху, 38.

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