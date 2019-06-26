В Йыхви у полицейских пропала камера. На ней могут быть важные материалы

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Андреаса Клийманта, в фотоаппарате может быть необходимый для работы материал, поэтому для полицейских важно найти камеру.

„Этот случай достоин сожаления и мы выясним, как это произошло", – сказал Клиймант.