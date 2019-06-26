Лизинговые автомобили двух банков в Россию не пускают

Рехемаа уточнила, что сейчас машины Swedbank Liising на территорию Российской Федерации не пускают: «Ограничение введено в связи с тем, что одна машина, принадлежащая банку, связана с нарушением пограничного порядка. Мы направили официальные запросы во все учреждения - в Эстонский союз лизинговых обществ, в Таможенный департаменту России и в Налогово-таможенный департамент, но решение пока не найдено».

Сейчас машины Swedbank Liising могут въезжать в Россию лишь в том случае, если на границе будет внесен залог за ввоз автомобиля: «Сумма зависит от даты выпуска и объема двигателя автомобиля. В случае средней машины речь может идти о нескольких тысячах евро. После выезда из России залог возвращается».

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История вопроса:

С 4 сентября 2018 вступили в силу изменения в российском таможенном законодательстве, которые устанавливают дополнительные требования при ввозе принадлежащих лизинговым фирмам автомобилей на территорию РФ. Законом предусматривается, что в России может единовременно находиться (без дополнительного депозита) лишь один автомобиль, принадлежащий конкретному лицу или предприятию.

За каждый следующий автомобиль следует внести депозит в сумме таможенного сбора и прочих налогов, то есть гарантийную сумму, которая обеспечит возврат автомобиля из России. Цель изменения в законе – снизить количество связанных с автомобилями мошенничеств и сократить несанкционированный ввоз автомобилей в Россию для их продажи.

Для лизинговых автомобилей было сделано исключение, и транспортные средства, принадлежащие лизинговым фирмам, могут пересекать границу, но лишь до первого нарушения. Это означает, что если, например, принадлежащее лизинговой компании транспортное средство по какой-либо причине не вернется в Эстонию к указанному в декларации сроку, то впредь транспортные средства, принадлежащие этой лизинговой фирме, пропускаться через границу РФ не будут.

С учетом того, что в Эстонии каждый третий автомобиль приобретен в лизинг, вероятность того, что с таким автомобилем или с его владельцем что-либо случится во время поездки, очень велика (например, произойдет авария или владелец заболеет и автомобиль не пересечет границу в установленное время).