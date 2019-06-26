Лизинговые автомобили двух банков в Россию не пускают
Как известно, начиная с 4 сентября прошлого года, Россия изменила свое таможенное законодательство и практически перекрыла доступ на свою территорию лизинговым автомобилям других стран. Со временем ситуация несколько устаканилась, однако большинство пользователей лизинговых легковушек либо пересели на общественный транспорт, либо прекратили поездки в Россию.
В социальных сетях люди постоянно делятся своими наблюдениями и ценными советами. Довольно часто можно встретить информацию о том, что машины того или иного банка снова начали пропускать или опять внесли в черные списки. А недавно рассказали, как некоторые обладатели лизинговых машин решили для себя проблему и получили зеленый свет на границе.
Ноу-хау от простых людей
«Многие просто пошли в банк и выкупили автомобиль досрочно. Нам нужно постоянно ездить в Россию, мы не можем ждать, пока политики решат эти вопросы, поэтому мы собрали деньги и погасили лизинг. Теперь машина наша и никто никаких претензий нам не предъявляет», - рассказала одна автовладелица.
Мы решили проверить, насколько массовым стал этот процесс, и обратились в самые популярные банки Эстонии. Заодно мы выяснили, машины каких банков сейчас пускают в Россию, а какие могут даже не предпринимать попытку пересечения границы.
Руководитель AS SEB Liising Рейн Карофельд сказал: «На сегодня мы не замечаем массового выкупа лизинговых автомобилей, но также стоит заметить, что с нашими автомобилями на сегодня не требуется выплаты депозита, нет и никаких других препятствий при пересечении эстонско-российской границы. Конечно, мы не можем гарантировать, что в будущем ситуация останется столь же благоприятной, но на сегодня особых проблем не наблюдается».
Специалист по связям с общественностью банка Luminor Лотте-Трийн Наруск сказала, что в этом банке тоже не заметили массового выкупа лизинговых автомобилей: «У Luminor, как и у других лизингодателей по-прежнему возникают проблемы при пересечении российской границы».
Она уточнила, что на Псковском пограничном пункте Российской Федерации этот банк было решено не удалять из так называемого черного списка: «Мы продолжаем общение и пытаемся найти решение как на политическом уровне, так и через зарубежных представителей Эстонии. К сожалению, ведение дел с Россией занимает время и является проблематичным, но мы пытаемся сделать все от нас зависящее, чтобы исправить сложившуюся ситуацию».
Еще один вариант от специалистов
Более основательно на вопросы ответила руководитель сферы автолизинга Swedbank Юулиа Рехемаа. Она согласилась с тем, что у клиента всегда есть возможность досрочно прекратить договор об автолизинге и выкупить автомобиль: «Это скорее зависит от наличия свободных средств».
Но Рехемаа предложила еще один вариант решения вопроа, который может подойти тем, кому нужно регулярно ездить в Россию, а выкупить машину они не в состоянии. «Одной из возможностей может стать переоформление лизинга в автокредит». Нужно учесть, что у автокредита процент выше, чем у лизинга, но речь не идет о каких-то запредельных суммах и таким вариантом можно пользоваться.
«Переоформление лизинговых договоров или выкуп лизинговых автомобилей проходят обычным способом, их объем заметно не увеличился», - уточнила Рехемаа, отвечая на вопрос, насколько массово люди пользуются возможностью открыть для себя зеленый коридор на российской границе.
Рехемаа уточнила, что сейчас машины Swedbank Liising на территорию Российской Федерации не пускают: «Ограничение введено в связи с тем, что одна машина, принадлежащая банку, связана с нарушением пограничного порядка. Мы направили официальные запросы во все учреждения - в Эстонский союз лизинговых обществ, в Таможенный департаменту России и в Налогово-таможенный департамент, но решение пока не найдено».
Сейчас машины Swedbank Liising могут въезжать в Россию лишь в том случае, если на границе будет внесен залог за ввоз автомобиля: «Сумма зависит от даты выпуска и объема двигателя автомобиля. В случае средней машины речь может идти о нескольких тысячах евро. После выезда из России залог возвращается».
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История вопроса:
С 4 сентября 2018 вступили в силу изменения в российском таможенном законодательстве, которые устанавливают дополнительные требования при ввозе принадлежащих лизинговым фирмам автомобилей на территорию РФ. Законом предусматривается, что в России может единовременно находиться (без дополнительного депозита) лишь один автомобиль, принадлежащий конкретному лицу или предприятию.
За каждый следующий автомобиль следует внести депозит в сумме таможенного сбора и прочих налогов, то есть гарантийную сумму, которая обеспечит возврат автомобиля из России. Цель изменения в законе – снизить количество связанных с автомобилями мошенничеств и сократить несанкционированный ввоз автомобилей в Россию для их продажи.
Для лизинговых автомобилей было сделано исключение, и транспортные средства, принадлежащие лизинговым фирмам, могут пересекать границу, но лишь до первого нарушения. Это означает, что если, например, принадлежащее лизинговой компании транспортное средство по какой-либо причине не вернется в Эстонию к указанному в декларации сроку, то впредь транспортные средства, принадлежащие этой лизинговой фирме, пропускаться через границу РФ не будут.
С учетом того, что в Эстонии каждый третий автомобиль приобретен в лизинг, вероятность того, что с таким автомобилем или с его владельцем что-либо случится во время поездки, очень велика (например, произойдет авария или владелец заболеет и автомобиль не пересечет границу в установленное время).