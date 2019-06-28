О чем говорил новый старейшина Пыхья-Таллинна на встрече с BLRT Grupр?

Пеэтера Ярвелайда как старейшину Пыхья-Таллинна интересовало в первую очередь всестороннее развитие района и благосостояние его жителей. Так как BLRT Grupр занимается осуществлением проекта развития недвижимости в квартале Ноблесснер, одной из тем встречи стало создание многофункционального городского пространства.

В связи со стремительным ростом населения Пыхья-Таллинна на повестке дня стоит вопрос о создании новых школьных мест, поскольку имеющиеся учебные заведения уже переполнены. Пеэтер Ярвелайд считает, что у детей должна быть возможность ходить в школу рядом с домом, также он подчеркнул важность близости места работы к месту жительства. По словам Ивара Пийрсалу, директора по развитию недвижимости BLRT Grupр, вопрос о создании школы в Ноблесснере уже рассматривался, и готовность городских властей сотрудничать в этом вопросе только приветствуется.

В первой половине 2020 года BLRT Grupp вместе с Merko Ehitus приступит к реализации второго этапа строительства прибрежного квартала Ноблесснер. Наиболее значимые объекты ближайших лет – это шесть новых многоквартирных жилых домов, обновленное здание бывшего завода подводных лодок. К лету 2020 года старая электростанция будет превращена в жилой и коммерческий объекты, а в бывшая котельная станет коммерческим зданием. Продолжится развитие порта Яхисадам.

По словам старейшины, Ноблесснер превращается в одного из красивейших и заслуживающих внимание кварталов северной части Таллина.