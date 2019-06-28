Видео: водителю показалось, что россиянин его подрезал

«В последнее время меня возмущает наглое поведение на дорогах Эстонии водителей из России, - написал читатель. - Вчера водитель с питерскими номерами без поворотника просто выдавил меня с полосы, да еще и, поровнявшись со мной на светофоре, начал учить меня правилам ПДД - если ты на BMW, то все можно?»

Негодование читатель подкрепил записью видеорегистратора, просмотрев которую мы не обнаружили ничего криминального. Чтобы понять, есть ли тут нарушение, мы попросили полицейских экспертов ознакомиться с видео и сказать – есть причина для негодования, или нет?

Руководитель патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн сказал: «По записи мы видим, что опасного нарушения со стороны туриста не было, хотя при смене полосы водитель BMW не показал сигнал поворота. Возможно, что иностранец был сконцентрирован на том, чтобы найти правильную дорогу в незнакомом городе, и забыл показать сигнал, что необходимо для плавного перестроения и безопасности других участников дорожного движения».

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что в случае если кто-то стал свидетелем опасного нарушения закона о дорожном движении, например, есть основание полагать, что за рулем находится нетрезвый водитель, либо значительно превышается допустимая скорость, то правильнее всего будет сразу же сообщить о таком водителе на номер 112. При наличии точных данных (марка, номер, направление движения) часто удается такое транспортное средство остановить, пресечь нарушение и привлечь водителя к ответственности.