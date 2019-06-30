Вс, 30.06.2019
Если бы общение продолжалось в том же духе, всё можно было бы наладить. Но сегодняшняя Россия – это наш неприятель. Антс Лаанеотс

Фото: Дональд Трамп первым из президентов США ступил на территорию КНДР

Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

ФОТО: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Президент США Дональд Трамп прошел на территорию КНДР по приглашению лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, сообщают американские и азиатские телеканалы, транслирующие это событие в прямом эфире.

Трамп посетил территорию КНДР.

ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи. Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал предложение большой честью, передает "Интерфакс"

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи, попав на южнокорейскую территорию. Там оба лидера продолжили общение.

Трамп в воскресенье находится с визитом в Южной Корее. Ранее он предупреждал, что речь, скорее всего, пойдет о короткой встрече. В связи с этим аналитики считают, что от нее не следует ждать ощутимых практических результатов.

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