Фото: Дональд Трамп первым из президентов США ступил на территорию КНДР

Трамп посетил территорию КНДР. ФОТО: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Таким образом Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи. Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это и назвал предложение большой честью, передает "Интерфакс".

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи, попав на южнокорейскую территорию. Там оба лидера продолжили общение.