Канепи в драматичном поединке пробилась во второй круг Уимблдонского турнира

Соперницы находятся практически на равных позициях в мировом рейтинге, поэтому и игра сложилась упорная. В первом сете соперницы брали-тдавали подачи до счета 5:5, когда швейцарка вырвалась вперед и выиграла первую партию 7:5, сделав это на подаче Канепи.

Вторая партия сложилась аналогично первой, правда, в пользу Канепи - наша теннисистка выиграла второй сет 7:5 и перевела встречу в решающий сет.