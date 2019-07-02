Канепи в драматичном поединке пробилась во второй круг Уимблдонского турнира

Кайа Канепи и Стефани Фёгеле провели в первом круге Уимблдонского теннисного турнира трехсетовый упорный поединок, который закончился со счетом 5:7, 7:5, 6:4 в пользу Канепи.
Соперницы находятся практически на равных позициях в мировом рейтинге, поэтому и игра сложилась упорная. В первом сете соперницы брали-тдавали подачи до счета 5:5, когда швейцарка вырвалась вперед и выиграла первую партию 7:5, сделав это на подаче Канепи.
Вторая партия сложилась аналогично первой, правда, в пользу Канепи - наша теннисистка выиграла второй сет 7:5 и перевела встречу в решающий сет.
Решающий сет сложился под копирку первого и второго. Каждый раз когда Канепи проводила хороший сет, сразу же за ним следовал сет провальный. РАзвязка наступила в девятом гейме: Канепи взяла подачу соперника, а затем сумела сохранить свою и победить 6:4.