Чиновники проверили тартумааских сборщиков клубники
Во вторник пограничники провели совместный с работниками Налогово-таможенного департамента рейд на тартумаских плантациях клубники, чтобы выяснить, у всех ли тамошних работников есть законные основания для пребывания и работы в Эстонии, пишет Tartu Postimees.
Были проверены семь граждан Эстонии и 34 гражданина Украины. Среди последних нашлись те, кто не внесен в регистр работников. Ситуацию проверяет дальше Налогово-таможенный департамент.
Также побывали на двух стройках, где трудятся три гражданина Эстонии, три украинца и 19 граждан Таджикистана. Ни одного нарушения выявлено не было.