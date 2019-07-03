Ср, 3.07.2019
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Чиновники проверили тартумааских сборщиков клубники
А на стройках нашли 19 граждан Таджикистана

Клубника. Фото иллюстративное.

ФОТО: Эльмо Рийг/Sakala

Во вторник пограничники провели совместный с работниками Налогово-таможенного департамента рейд на тартумаских плантациях клубники, чтобы выяснить, у всех ли тамошних работников есть законные основания для пребывания и работы в Эстонии, пишет Tartu Postimees.

Были проверены семь граждан Эстонии и 34 гражданина Украины. Среди последних нашлись те, кто не внесен в регистр работников. Ситуацию проверяет дальше Налогово-таможенный департамент.

Также побывали на двух стройках, где трудятся три гражданина Эстонии, три украинца и 19 граждан Таджикистана. Ни одного нарушения выявлено не было.

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