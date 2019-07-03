Найдено тело пропавшего летом мужчины

52-летний Мейнард ушел из дома в селе Ридакюла волости Рапла около 12:30 днем 28 июня. Позднее в тот же день его видели возле железнодорожной станции Рапла.

Следователь отдела полиции Рапла Арди Арро говорит, что поиски на местности в сотрудничестве с Kadunud SA и опрос местных жителей не дали результатов. По его словам, в последний раз Мейнарда видели 28 июня около 14:45, когда он шел с велосипедом по дороге Рапла-Юуру в сторону Юуру. Мейнарду было тяжело двигаться, и он опирался на велосипед.