Особенности местечкового правосудия: волость расхотела судиться с бывшим руководителем

За день до того, как в суде должно было начаться обсуждение гражданского иска самоуправления против обвиненного в коррупции скандально известного бывшего старейшины волости Кыпу Тыну Кивилоо, местная власть решила ударить по рукам с адвокатом ответчика – отказываемся от всех требований! Участники событий до сих пор спорят: что это было – прагматика или настоящий подарок, пишет Postimees.
У бывшего старейшины волости Кыпу Сийма Ави неспокойно на душе. В 2016 году Ави оказался в своеобразной ситуации: Бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции установило, что прежний многолетний старейшина волости Кыпу Тыну Кивилоо мог быть замешан в присвоении, нарушении ограничений при ведении производств и обманах с льготами.
Обвинение, с которым прокуратура в итоге отправилась в суд, было длинным. Оно охватывало различные мошеннические схемы, начиная с покупки топлива домой за счет топливной карточки волости и, заканчивая масштабным обманом дотационного фонда PRIA.
По оценке прокуроров, Кивилоо вел себя в волости как князь в княжестве. К такому же выводу пришел и окружной суд, который отправил его в тюрьму. Кивилоо отсидел полгода и заплатил государству в качестве компенсации своей преступной деятельности 11 000 евро.
Один от имени волости
Поскольку предшественники Ави в волости Кыпу проспали или захотели проспать возможность подать гражданский иск в рамках уголовного дела, в 2017 году за три дня до истечения срока давности, он сам подал иск против Кивилоо. Мысль была такой, что если вина бывшего старейшины будет доказана, волость сможет потребовать возврата хотя бы части имущества – 24 000 евро.
Производство по иску шло почти полтора года. Занавес в одном из самых обсуждаемых в последние годы коррупционных дел в самоуправлении Эстонии окончательно опустился 26 марта этого года.
Правопреемница Кыпу – волость Пыхья-Сакала – приняла предложение адвоката Кивилоо Марго Норманна отказаться от иска и заключить соглашение о том, что у волости больше нет никаких требований к бывшему старейшине.
«Вопрос в том, что волость не довела дело до конца. У них не было интереса! Они или поленились, или хотели оказать Кивилоо услугу, - считает Ави теперь. – Должно было появиться решение суда, которое говорит – да, или нет. Но если теперь в договор вписывается, что у нас нет требований, то это – отказ».
Заключившая в суде договор с Кивилоо волостной секретарь Вероника Линг говорит другое. По ее словам, волость исходила из того, что судебное дело бесперспективно. Часть требований могут быть просроченными. Кивилоо избавился от всего имущества.
Линг утверждает, что заключить договор посоветовал судья Калев Кунингас: «Он сказал, что все требования недоказуемые. Их нужно было доказывать со свидетелями и начинать допросы. Кроме того, Тыну Кивилоо утверждал, что он использовал эти деньги в иных делах в интересах волости. В действительности сам он не получил оттуда пользы».
Действительно ли судья посоветовал волости отказаться от иска? «Конечно, нет, поскольку до достижения компромисса доказательства не изучали», - отрицает Кунингас тот факт, что давал советы. По словам судьи, он ничего не говорил и об истечении срока действия требований. Он утверждает, что говорили о том, что принятию решения по существу всегда предпочитают договоренность.
Теперь Ави считает, что волостной секретарь Линг превысила свои полномочия при заключении договора. Волость поверила утверждениям адвоката Кивилоо. Волостной секретарь Линг теоретически должна компенсировать волости неполученные от Кивилоо 22 000 евро.
Старейшина волости Пыхья-Сакала Тыну Аавасалу («Отечество») сказал, что волостной секретарь действовала на основании мандата и не виновата. Для заключения договора свое согласие дали все шесть членов волостной управы.
«В декабре прошлого года я лично спросил в волостном собрании мнения депутатов. Собрание пришло к выводу, что нет смысла продолжать это дело. Сийма Ави там не было»,- сказал Аавасалу, отметив, что этот вопрос не запротоколирован.
Для волости тут есть и моральный аспект: «Тыну Кивилоо получил свое наказание за то, что он сделал. Но Тыну Кивилоо сделал много хорошего для жителей региона, а наказывать его несколько раз нет смысла. То же сказали и члены волостного собрания».
Адвокат Кивилоо Марго Норманн, который достиг договоренности с волостью, выдвигает те же причины, что и волостной секретарь.
«Юридически это было безграмотное и бесперспективное требование. Для меня Ави является юридически очень некомпетентным человеком. Волость потеряла бы на судебных издержках и должна была бы платить адвокатам», - сказал Норманн.
«Это было ерундой и с точки зрения уголовного права, то, что Кивилоо вообще признали виновным в получении коррупционного дохода. Иные вещи тут могут быть спорными, но в коррупции он совершенно не виновен».
По словам окружного прокурора Марге Пюсси, руководившей следствием по уголовному делу, в гражданском деле она видела достаточно оснований и в течение нескольких лет неоднократно предлагала волости Кыпу выставить иск в рамках уголовного дела: «Они пришли к выводу, что у них нет оснований. Я считаю, что они пришли к этому выводу совершенно безосновательно, поскольку, как показала дальнейшая жизнь, гражданский иск был бы востребован в их пользу».
Больше ничего из этого дела обнародовать нельзя, и для Кивилоо на этом судебные разбирательства завершены. «По крайней мере, могу сказать, что я сделал все от меня зависящее», - сказал Ави.
Государство взяло бразды правления
То, что обвиненный в коррупции руководитель самоуправления избежал требования о возврате денег, не является редким в Эстонии. По тому же рисунку в 2015 году не был выставлен иск против бывшего старейшины волости Кохтла Ханнеса Лумисте, которого признали виновным в злоупотреблении волостными деньгами в госзаказах на ремонт дорог. Есть и другие примеры.
Два года назад Postimees писал о том, как канцлер юстиции Юлле Мадизе пыталась разорвать порочный круг защиты волостных властей. Она сделала парламенту ряд предложение об изменении законов, которые давали бы гарантию, что каждый раз при совершении умышленного преступления появлялось бы требование о возмещении ущерба, и преступник не имел бы возможности работать дальше в самоуправлении.
Давление принесло плоды в этом году. Вступившие в силу в феврале поправки к закону гласят, что если самоуправление не требует возмещения ущерба от обвиненного в коррупции бывшего руководителя, или подает иск, но отказывается от него в последний момент, за самоуправление гражданский иск может подать прокуратура.
Другими словами, времена, когда волостные власти решают не требовать возмещения ущерба от обвиненного в коррупции бывшего руководителя, или берут его обратного на работу советником, должны были закончиться.