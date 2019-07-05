Особенности местечкового правосудия: волость расхотела судиться с бывшим руководителем

Теперь Ави считает, что волостной секретарь Линг превысила свои полномочия при заключении договора. Волость поверила утверждениям адвоката Кивилоо. Волостной секретарь Линг теоретически должна компенсировать волости неполученные от Кивилоо 22 000 евро.

Старейшина волости Пыхья-Сакала Тыну Аавасалу («Отечество») сказал, что волостной секретарь действовала на основании мандата и не виновата. Для заключения договора свое согласие дали все шесть членов волостной управы.

«В декабре прошлого года я лично спросил в волостном собрании мнения депутатов. Собрание пришло к выводу, что нет смысла продолжать это дело. Сийма Ави там не было»,- сказал Аавасалу, отметив, что этот вопрос не запротоколирован.

Для волости тут есть и моральный аспект: «Тыну Кивилоо получил свое наказание за то, что он сделал. Но Тыну Кивилоо сделал много хорошего для жителей региона, а наказывать его несколько раз нет смысла. То же сказали и члены волостного собрания».

Адвокат Кивилоо Марго Норманн, который достиг договоренности с волостью, выдвигает те же причины, что и волостной секретарь.

«Юридически это было безграмотное и бесперспективное требование. Для меня Ави является юридически очень некомпетентным человеком. Волость потеряла бы на судебных издержках и должна была бы платить адвокатам», - сказал Норманн.

«Это было ерундой и с точки зрения уголовного права, то, что Кивилоо вообще признали виновным в получении коррупционного дохода. Иные вещи тут могут быть спорными, но в коррупции он совершенно не виновен».

По словам окружного прокурора Марге Пюсси, руководившей следствием по уголовному делу, в гражданском деле она видела достаточно оснований и в течение нескольких лет неоднократно предлагала волости Кыпу выставить иск в рамках уголовного дела: «Они пришли к выводу, что у них нет оснований. Я считаю, что они пришли к этому выводу совершенно безосновательно, поскольку, как показала дальнейшая жизнь, гражданский иск был бы востребован в их пользу».

Больше ничего из этого дела обнародовать нельзя, и для Кивилоо на этом судебные разбирательства завершены. «По крайней мере, могу сказать, что я сделал все от меня зависящее», - сказал Ави.

Государство взяло бразды правления

То, что обвиненный в коррупции руководитель самоуправления избежал требования о возврате денег, не является редким в Эстонии. По тому же рисунку в 2015 году не был выставлен иск против бывшего старейшины волости Кохтла Ханнеса Лумисте, которого признали виновным в злоупотреблении волостными деньгами в госзаказах на ремонт дорог. Есть и другие примеры.

Два года назад Postimees писал о том, как канцлер юстиции Юлле Мадизе пыталась разорвать порочный круг защиты волостных властей. Она сделала парламенту ряд предложение об изменении законов, которые давали бы гарантию, что каждый раз при совершении умышленного преступления появлялось бы требование о возмещении ущерба, и преступник не имел бы возможности работать дальше в самоуправлении.

Давление принесло плоды в этом году. Вступившие в силу в феврале поправки к закону гласят, что если самоуправление не требует возмещения ущерба от обвиненного в коррупции бывшего руководителя, или подает иск, но отказывается от него в последний момент, за самоуправление гражданский иск может подать прокуратура.