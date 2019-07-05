Nordica планирует востребовать у словенцев кредит

Почти три года назад, в ноябре 2016 года завершилось сотрудничество Nordica с ее стратегическим партнером Adria Airways. Расставание получилось не окончательным, поскольку в процессе коммерческой деятельности Nordica дала словенцам 7,8 миллиона евро: «Там были деньги от доходов от продажи билетов и иных услуг. Всех деталей я сейчас не помню».

Требование оформили в виде кредитного договора, чтобы дать Adria побольше времени для возврата денег. По словам Оякаэр, для этого была и причина, у Adria имелись финансовые трудности, и у них просто не было средств, чтобы платить. Насколько это известно, тогда 98 процентов фирмы продали фонду 4К из Люксембурга. Оякяэр подчеркнула, что они никогда не давали Adria кредита в классическом виде, но занимаясь вместе бизнесом, обычно используют и общие деньги.

А дальше получилось так, что в последующих годовых отчетах Nordica постоянно обесценивала стоимость кредита – в 2016 году на 3,3 миллиона евро и в 2017 году – на 4,5 миллиона евро. То есть в итоге не останется ничего. Оякяэр назвала такую деятельность исходящей из принципов консервативности: «Это означает, что поскольку вероятность поступления платежей была существенно мала, мы решили это обесценить. Прежде всего, исходя из тяжелой ситуации Adria, которая не является секретом».

Означает ли это, что национальная авиакомпания просто сделала словенцам подарок? Кончено, это не так, подчеркнула Оякяэр, по словам которой, в юридическом смысле у них по-прежнему имеется требование к Adria, ну и что, что оно обесценено: «Мы просто сейчас видим, что у нас нет причины вновь увеличивать стоимость требования, чтобы искусственно создавать этим доход для Nordica».

«Но, еще раз, это не означает, что мы отказались от денег. Об этом говорят как аудитор, так и руководство Nordica», - отметила Оякяэр, которая работает в авиакомпании с февраля этого года. По ее словами, Adria все же выплатила в прошлом году часть своего долга – 800 000 евро. Надеется ли Nordica и в каком объеме вернуть себе деньги, Оякяэр не сказала: «Мы будем активно продолжать заниматься востребованием долга».

Интересным ситуацию делает и тот факт, что руководителем Adria Airways сейчас является эстонец, входивший также в правление Nordica Свен Кукемелк.

Оборот государственной авиакомпании Nordica в прошлом году увеличился до 107,7 миллиона евро, но предприятие закончило экономический год с ущербом в 5,4 миллиона евро.