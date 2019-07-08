Мат в адрес Путина в грузинской программе привел к протестам в Тбилиси

В сообщении на сайте телекомпании сказано, что вещание прекратили из-за неспособности МВД обеспечить безопасность журналистов. Там сообщили, что после скандала были совершены нападения на нескольких сотрудников. Как сообщают местные СМИ, один из операторов телекомпании уволился в знак протеста. Утром 8 июля вещание было возобновлено.

Ранее, комментируя инцидент, гендиректор заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Компания распространила официальное заявление, в котором принесла извинения за нецензурную лексику журналиста. Поведение журналиста уже осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава парламента Арчил Талаквадзе. МИД страны заявил, что расценивает его выступление как попытку внести напряжение в отношения Москвы и Тбилиси. В дипведомстве подчеркнули, что слова Габунии «не имеют ничего общего со свободой слова» и являются «чистой воды провокацией», сообщает «Коммерсант».

Волна протестов в Грузии началась 20 июня после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия занял место спикера грузинского парламента. Несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Число пострадавших составило 240 человек.

После этого президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям выполнять рейсы из РФ в страну с 8 июля. Туроператорам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в Грузию. Вслед за этим Минтранс запретил грузинским перевозчикам летать в Россию, объяснив это необходимостью «обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности» и задолженностью компаний перед РФ по аэронавигационному обслуживанию. На туристическом рынке решение российских властей называют политическим.