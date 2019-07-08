Финские торговые центры в Таллинне: один терпит серьезные убытки, второй радуется немалой прибыли

Это был не первый убыточный год для «Кристийне». Напомним, что 2017 году Kristiine Keskus OÜ, который принадлежит финской Citycon Group, оказался в минусе на 1,8 млн евро.

В оба года причиной спада стало снижение стоимости связанных c недвижимостью инвестиций. Это означает, что агентства недвижимости пересмотрели стоимость арендных договоров и производительность недвижимости и сочли, что она должна быть снижена.

Дело в том, что сейчас в «Кристийне» идут масштабные строительные работы, из-за чего часть арендных площадей опустела, а производительность еще существующих оставляет желать лучшего. Обновления этого торгового центра должны завершиться осенью этого года.

Тем не менее, повода для беспокойства нет, поскольку за годы Kristiine Keskus накопил 58,2 млн нераспределенной прибыли, которая может быть использована на покрытие плохих финансовых результатов последних лет.

Компании-владельцу «Кристийне» Citycon в Эстонии принадлежит еще и «Рокка-аль-маре». Акционерному обществу, которое управляет этим торговым центром, в прошлом году удалось показать отличную прибыль. Фирма получила чистую прибыль в размере 16,7 млн евро с оборотом 17,5 млн евро.

Торговая площадь «Рокка-аль-маре» составляет 57 600 квадратных метров. Как и в случае с «Кристийне», владелец планирует расширение «Рокка-аль-маре». Цель - увеличить долю развлекательных и сервисных учреждений.