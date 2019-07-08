Рекордная июньская жара незначительно повысила цены на электричество

"В июне в Эстонии производство электроэнергии сократилось на целых 36%. Это могло предотвратить более значительное падение цены в Литве. Это также обусловило большую разницу в ценах между Литвой и четвертой шведской ценовой зоной, где в июне средняя цена на электроэнергию составила 27,71 евро за мегаватт-час", – отмечает в пресс-релизе LET глава департамента бизнес-решений компании Мартинас Боратинскас.

По сообщению компании, в литовской ценовой зоне биржи Nord Pool средняя цена на электроэнергию в июне составила 44,65 евро за мегаватт-час – на 1,2% или на 54 цента дороже, чем в мае, но на целых 12,5% дешевле, чем в прошлом году.

В Латвии средняя цена на электроэнергию была такая же, как в Литве – 44,65 евро и за месяц почти не изменилась, в Эстонии она достигала 43,46 евро – на 2,7% больше, чем в мае.