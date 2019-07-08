ЕС и Украина подписали пять соглашений о сотрудничестве

В частности, было заключено соглашение, предусматривающее финансирование в Украине второй фазы проекта "U-LEAD", направленного на привлечение помощи ЕС для стимулирования реализации реформы децентрализации. Предполагается, что общий вклад Брюсселя в этот проект составит 40 млн евро.

Также подписано соглашение о мерах по поддержке Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части, касающейся зоны свободной торговли. Речь идет о таких сферах, как сельское хозяйство, охрана окружающей среды, энергетика, государственные закупки, деловой и инвестиционный климат, торговля, трудовые отношения. Общий вклад Брюсселя составляет 44 млн евро.

Стороны также подписали соглашение о финансировании второй фазы "Антикоррупционной инициативы" с общим бюджетом 22,9 млн евро. Проект направлен, прежде всего, на усиление независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных учреждений.

Брюссель также выделит 10 млн евро на меры по поддержанию гражданского общества и культуры.