Мошенники выманили в прошлом году миллионы евро

Большая часть схем отмывания денег одна и та же: виновными признаны лица, которые через свои банковские счета помогали преступникам прятать и легализовывать доходы, полученные в результате мошенничеств, совершенных за рубежом, или в результате интернет-мошенничества.

Правда, были и другие схемы. Например, в ноябре 2017 года четыре лица были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег, и их приговорили к тюремным заключениям на сроки от двух до трех лет. В период 2013-2017 годов мошенники выманили у 26 потерпевших зерновые и рапс на сумму в 342 000 евро. Во всех случаях схема была одинаковой: мошенники делали вид, что хотят купить у сельхозпроизводителей зерно, заключали договоры и зерно начинали вывозить. Некоторым предприятиям оплатили первый счет, то есть около 10 процентов от суммы, другим не заплатили ничего. После этого зерновые перепродавали, а вырученные деньги переводили на счета разных предприятий или обналичивали.

Второй пример касается лица, которое признали виновным в сентябре прошлого года. Он перепродавал компьютерные программы, при помощи которых можно было получить доступ к компьютерным системам. На этом он заработал 344 936 евро, признанные преступным доходом, 1,3 миллиона чешских крон (почти 500 000 евро) и 10 575 долларов. Для того чтобы скрыть финансирование своей незаконной деятельности и средства, полученные от продажи программ, он использовал различные счета в зарубежных банках и на предприятиях, предлагающих услугу электронных денег и инвестиционные услуги.

Эстонские фирмы помогали отмывать деньги

В прошлом году создавали проблемы и так называемые BEC-мошенничества, когда преступник узнает все о жизни какого-то известного и уважаемого предприятия. Он крадет идентитет руководителя этого предприятия, создает схожие с настоящими э-мейлами и телефонными номерами контактные данные. После этого он от имени руководителя связывается с некоторыми другими фирмами и говорит, что хочет вести с ними бизнес. Ведутся переговоры, заключаются договоры, и фирма попадается на крючок.

В течение года выяснилось, что уже знакомые преступники начали использовать те же предприятия, на чьи счета они переводили деньги. Таким образом, эстонские фирмы помогали преступникам отмывать деньги, предоставляя им возможности пользоваться своими счетами. Бюро данных по отмыванию денег установило, что на открытые в Эстонии счета поступило более 5,3 миллиона евро. Деньги поступали из 30 стран (в том числе, экзотических - Камбоджи, Южной Кореи, Монголии, Бахрейна), но в схеме было задействовано и большинство европейских стран, а также США, Россия и Турция. Деньги, которые не обналичивали или не отправляли на счета эстонских фирм, уходили в разные европейские страны - в Литву, Польшу, Финляндию, Голландию, Великобританию, а также в Америку и азиатские страны.