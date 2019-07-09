Мошенники выманили в прошлом году миллионы евро

В прошлом году в Эстонии вступили в силу девять приговоров, связанных с отмыванием денег: доказана вина 16 лиц, в том числе, двух юридических. Всего у осужденных было конфисковано 266 000 евро, цитирует Postimees ежегодник Бюро данных по отмыванию денег.
Большая часть схем отмывания денег одна и та же: виновными признаны лица, которые через свои банковские счета помогали преступникам прятать и легализовывать доходы, полученные в результате мошенничеств, совершенных за рубежом, или в результате интернет-мошенничества.
Правда, были и другие схемы. Например, в ноябре 2017 года четыре лица были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег, и их приговорили к тюремным заключениям на сроки от двух до трех лет. В период 2013-2017 годов мошенники выманили у 26 потерпевших зерновые и рапс на сумму в 342 000 евро. Во всех случаях схема была одинаковой: мошенники делали вид, что хотят купить у сельхозпроизводителей зерно, заключали договоры и зерно начинали вывозить. Некоторым предприятиям оплатили первый счет, то есть около 10 процентов от суммы, другим не заплатили ничего. После этого зерновые перепродавали, а вырученные деньги переводили на счета разных предприятий или обналичивали.
Второй пример касается лица, которое признали виновным в сентябре прошлого года. Он перепродавал компьютерные программы, при помощи которых можно было получить доступ к компьютерным системам. На этом он заработал 344 936 евро, признанные преступным доходом, 1,3 миллиона чешских крон (почти 500 000 евро) и 10 575 долларов. Для того чтобы скрыть финансирование своей незаконной деятельности и средства, полученные от продажи программ, он использовал различные счета в зарубежных банках и на предприятиях, предлагающих услугу электронных денег и инвестиционные услуги.
Эстонские фирмы помогали отмывать деньги
В прошлом году создавали проблемы и так называемые BEC-мошенничества, когда преступник узнает все о жизни какого-то известного и уважаемого предприятия. Он крадет идентитет руководителя этого предприятия, создает схожие с настоящими э-мейлами и телефонными номерами контактные данные. После этого он от имени руководителя связывается с некоторыми другими фирмами и говорит, что хочет вести с ними бизнес. Ведутся переговоры, заключаются договоры, и фирма попадается на крючок.
В течение года выяснилось, что уже знакомые преступники начали использовать те же предприятия, на чьи счета они переводили деньги. Таким образом, эстонские фирмы помогали преступникам отмывать деньги, предоставляя им возможности пользоваться своими счетами. Бюро данных по отмыванию денег установило, что на открытые в Эстонии счета поступило более 5,3 миллиона евро. Деньги поступали из 30 стран (в том числе, экзотических - Камбоджи, Южной Кореи, Монголии, Бахрейна), но в схеме было задействовано и большинство европейских стран, а также США, Россия и Турция. Деньги, которые не обналичивали или не отправляли на счета эстонских фирм, уходили в разные европейские страны - в Литву, Польшу, Финляндию, Голландию, Великобританию, а также в Америку и азиатские страны.
Кроме того, в течение года бюро узнало как минимум о шести случаях, когда эстонские фирмы стали жертвами мошенничества, и отправили деньги своим зарубежным партнерам, с которыми у них осуществлялась связь по электронной переписке, но в нее вклинились преступники. Предприниматели думали, что отправляют деньги зарубежным партнерам, но средства попадали к мошенникам.
Вместо кредитов деньги уходили в Африку
Отправка денег в Африку – из романтических побуждений, или для участия в фиктивных азартных играх – это давно известная схема. В 2018 году внимание сотрудников бюро привлек новый вид мошенничества, когда частные лица через посредников отправляли деньги в Африку, а именно - в Бенин. В прошлом году бюро выявило 139 переводов на сумму, превышающую 75 000 евро.
Деньги в Африку отправляли из Таллинна, Тарту, Раквере, а также из других мест. А источником предположительно были созданные от имени Touba Financial в социальной сети Facebook страницы, на которых предлагается финансирование кредитов между частными лицами. Если люди контактируют с предприятием, их просят для получения кредита плату за договор в размере 119 евро. После оплаты клиент видит на сайте фирмы, что на его счет якобы отправлена одалживаемая сумма, но для ее получения и использования он должен заплатить еще. В действительности никакого кредита человек не получает.
«Тестовые клиенты» по незнанию отмывали деньги
Также в прошлом году поднялась волна мошенничества, когда людям предлагали работу тестовым клиентом. Работник должен был следить за разными предприятиями, например, точками общепита, фирмами, оперирующими наличностью, и банками. Тестовый клиент должен был следить, например, за банковскими работниками, составлять отчет о наблюдении и пересылать его «работодателям».
В ходе этого мошенничества преступники отправляли на счета тестовых клиентов деньги, полученные ранее преступным путем, которые по договору нужно было обналичить и после этого вернуть через Western Union. По сути, у соискателя работы создавали ложное представление о происходящем, в результате чего нанятый на работу человек совершал сделки с признаками отмывания денег, чтобы скрыть происхождение незаконно добытого имущества.
Бюро данных по отмыванию денег получило информацию о десяти таких случаях, когда через счета так называемых соискателей работы провели чуть больше 22 000 евро.
Обманывали фирмы малых кредитов
Во второй половине прошлого года вновь активизировались преступные группы, которые зарабатывают доход на обмане фирм, предлагающих малые кредиты. Бюро данных по отмыванию денег раскрыло 23 кредитных случая, на общую сумму почти в 140 000 евро, с которыми были связаны 12 человек. Например, один человек взял кредиты в восьми фирмах, предлагающих малые кредиты. Суммы варьировались между 700 и 10 000 евро. Кредиты брали и на фамилии людей, не знавших о происходящем, пользуясь украденными у них документами. Кредиты не возвращались.
Бюро данных по отмыванию денег рассказало, что если в 2017 году для получения кредитов вербовали граждан Латвии, то в прошлом году для дальнейшего перемещения денег, полученных в результате мошенничества, использовали счета граждан Эстонии.