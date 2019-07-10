Вне дома: Ragu resto - три дня наслаждения

Не отдавайте ужин врагу, если ужинаете в Ragu. Этот каламбур родился после одного из посещений небольшого заведения Ragu на столичной улице Лийвалайа. Кто-то еще помнит приписываемые Суворову слова: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу?
Так вот, мы провели эксперимент: и позавтракали в Ragu, и пообедали, и поужинали. Правда, трехразовое питание пришлось растянуть на несколько дней, но это и к лучшему.
Собственники Ragu - не новички на ресторанном поприще: это именно им удалось превратить будку фаст-фуда на перекрестке бульвара Эстония и Пярнуского шоссе в популярнейшую в городе закусочную Jahu Tänavagurmee и даже войти в список рекомендованных White Guide заведений. Пользователи социальных сетей не скупятся на комплименты блюдам из меню Ragu resto: довольные посетители разрекламировали и сырники («Лучшие сырники в городе!»), и борщ («Лучший борщ в городе!»). Хвалят котлеты и детское меню. А также дружелюбную обстановку, что тоже немаловажно.
В общем, планка заведения поднята высоко, пусть только попробуют ей не соответствовать! С этими мыслями мы отправились сначала на завтрак.
Завтрак - сырники
Кафе открывается в восемь утра. В полдевятого за столиками уже расположились посетители. Перед многими стоят не обычные кофейные чашки, а термокружки. Странно, надо будет узнать, почему.
Открываем меню. Овсянка – как же без нее, сэр? – со свежими ягодами и пшенная каша с тыквой и медом. Много блюд из яиц – начиная от вареных шести- и десятиминутных, заканчивая пашотом с зеленой спаржей и пармезаном и двумя видами омлетов. Сэндвичи с яйцами, лососем и различными дополнениями в виде грибов, ветчины или гуакомоле… Классический английский завтрак выделен отдельной строкой.
А вот и сладенькое! Утром можно себе позволить! Сырники с вареньем и сметаной и блинчики в американском стиле (читай оладьи) со сгущенкой. Заказываем сырники. Они в самом деле хороши и, пожалуй, могут сравниться только с божественными сырниками моей мамы. Для меня это серьезный аргумент, так что спасибо повару!
Сфотографировать свои сырники я просто забыла: они мгновенно исчезли с тарелки, поэтому пришлось утащить фото с фейсбучной странички Ragu. Но поданные мне в 8.30 в понедельник были точно такими же.
Кстати, выяснилось, почему кофе кое-кому налили не в чашку: дело в том, что по понедельникам каждый, кто придет в Ragu, в Jahu gurmee и в Jahu resto со своей кружкой, получит кофе бесплатно! Нам наливают кофе в обычную фаянсовую чашку. Но в следующий понедельник, отправляясь на работу, я непременно захвачу с собой термокружку: мелочь, а приятно.
Обед - борщ
Через пару дней я заглянула в Ragu на обед. Выбирать было из чего: кроме блюд, включенных в постоянное меню, на стене каждый день пишут, чем же порадует меню обеденное. Но уж раз мы проверяем объективность интернет-пользователей, заказываем борщ.
Сначала на столе появляется хлеб, который пекут тут же, в Ragu. С орехами и клюквой, хлеб очень вкусен. Официантка сообщила, что буханочку такого хлеба можно купить на вынос. Сделаю это в следующий раз, потому что наевшись борща, уже не думаешь ни о каком хлебе.
Борщ, по словам управляющей рестораном Аллы Семененко, варят постоянно и подают каждый день, потому что он пользуется большой популярностью. Прекрасна подача: обожженный сектор лимона, зеленый лук, мелко рубленный чеснок, сметана и топленое сало подаются отдельно в маленьких мисочках. Это красиво и, вероятно, правильно, потому что кому-то не нравится чеснок, а кто-то не выносит сметаны. Я положила в тарелку и лук, и чеснок, и сметану, а сальцем намазала кусочек хлеба.
Что вам сказать? Борщ наваристый, густой, ароматный, чувствуется, что над бульоном трудились правильно: он явно томился несколько часов. И совсем как домашний. К слову, не очень голодный мужчина и очень голодная женщина вполне могут наесться одной тарелкой этого замечательного супа.
Что главное?
Пришла пора пригласить в зал шеф-повара. Сергей Каменев оказался очень молодым и очень скромным. Выяснилось, что он, как большинство эстонских поваров, закончил Teko, а опыта набирался у харизматичного Романа Защеринского в ресторанах Moon и Kolm sibulat.
«Пост шеф-повара в Ragu resto для меня – большое испытание, - сказал Сергей. – Хочется готовить так, чтобы гости к нам возвращались. А это значит – готовить, как для себя, как для своей семьи. Не зря рагу, мясное или овощное – это символ домашней еды на каждый день, но приготовленной с любовью и заботой о своих близких».
На вопрос, почему открыт ресторан именно домашней кухни, один из собственников Ragu Вадим Пярн ответил «Вашему дому»: «На ресторанной карте Таллинна образовалась именно такая ниша, и ее надо было заполнить. Мы заполнили, и сразу угодили в отборочный тур конкурса „Серебряная ложка” в соответствующей номинации».
Регулярно посещает Ragu гуру нашей гастрономии, легендарный шеф ресторана «Глория» и председатель Bocuse d'Or Eesti Димитрий Демьянов. Мы позвонили шефу и спросили прямо, почему он чуть ли не каждый день заходит в этот ресторанчик то на обед, то на ужин.
Димитрий Демьянов: «Здесь хорошая домашняя кухня! Готовят стабильно и правильно. Я перепробовал многие блюда, и хочу выделить борщ, пельмени, рыбный супчик».
«Здесь хорошая домашняя кухня! Готовят стабильно и правильно. Я перепробовал многие блюда, и хочу выделить борщ, пельмени, рыбный супчик. У ресторана есть место для роста в этом формате. Дело в том, что они обещают своим гостям правильные вещи и выполняют свои обещания. Некоторые открывают новые места и обещают слишком много, а клиент получает мало. Тут все правильно. Хорошее место!» - оценил кухню Ragu resto Димитрий Демьянов.
Ужин: салат с уткой, баранья котлета и филе трески
Наступил вечер очередного рабочего дня, и мы отправились в Ragu на ужин.
Внимание двух голодных женщин привлекли салат с уткой, крутонами, клубникой и семечками подсолнуха, баранья котлета с картофельным пюре и винным соусом и филе трески с брокколини, пюре из цветной капусты и кремом из сыра фета. Блюда очень красивы, это видно на фотографиях. Да, подача в Ragu совсем не домашняя, а самая настоящая ресторанная, профессиональная, продуманная и уверенная, чувствуется рука мастера.
Салат с уткой оказался безупречным по сочетанию и сбалансированности вкусов - к тому же порция очень большая и, взяв один салат на двоих, мы не ошиблись.
А вот от пышной бараньей котлеты хотелось больше бараньего аромата, и в соус бы не помешало добавить ноток вишни или малины, но это уже придирки, а в целом – вполне себе достойное блюдо.
Между прочим, это я принадлежу к тем, кому нравится яркий вкус баранины, а среди людей, насколько мне известно, много тех, кто не любит это мясо как раз за специфический, немного звериный, если можно так выразиться, вкус и запах.
Так что, возможно, эта котлета придется по вкусу как раз таким посетителям, а их, скорее всего большинство. Рыба моей спутнице понравилась. Она была сочной, с хрустящей поджаристой корочкой и нежным гарниром.
Жаль, что желудки не безразмерные: так хотелось насладиться еще и десертом, а также манили расхваленные Демьяновым пельмени и вареники, которые только что появились в меню этого домашнего ресторанчика. Но это уже в другой раз. В общем, и ужин, съеденный в Ragu, нас тоже порадовал. И врагу мы его не отдадим!
А если серьезно, после трех посещений заведения стало понятно, почему Ragu resto за короткое время обзавелось преданными поклонниками: здесь не только вкусно, не только уютно, здесь вам искренне рады.
А на пельмени заглянем непременно.