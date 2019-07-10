Вне дома: Ragu resto - три дня наслаждения

Так вот, мы провели эксперимент: и позавтракали в Ragu, и пообедали, и поужинали. Правда, трехразовое питание пришлось растянуть на несколько дней, но это и к лучшему.

Собственники Ragu - не новички на ресторанном поприще: это именно им удалось превратить будку фаст-фуда на перекрестке бульвара Эстония и Пярнуского шоссе в популярнейшую в городе закусочную Jahu Tänavagurmee и даже войти в список рекомендованных White Guide заведений. Пользователи социальных сетей не скупятся на комплименты блюдам из меню Ragu resto: довольные посетители разрекламировали и сырники («Лучшие сырники в городе!»), и борщ («Лучший борщ в городе!»). Хвалят котлеты и детское меню. А также дружелюбную обстановку, что тоже немаловажно.

В общем, планка заведения поднята высоко, пусть только попробуют ей не соответствовать! С этими мыслями мы отправились сначала на завтрак.

Завтрак - сырники

Кафе открывается в восемь утра. В полдевятого за столиками уже расположились посетители. Перед многими стоят не обычные кофейные чашки, а термокружки. Странно, надо будет узнать, почему.

Открываем меню. Овсянка – как же без нее, сэр? – со свежими ягодами и пшенная каша с тыквой и медом. Много блюд из яиц – начиная от вареных шести- и десятиминутных, заканчивая пашотом с зеленой спаржей и пармезаном и двумя видами омлетов. Сэндвичи с яйцами, лососем и различными дополнениями в виде грибов, ветчины или гуакомоле… Классический английский завтрак выделен отдельной строкой.

А вот и сладенькое! Утром можно себе позволить! Сырники с вареньем и сметаной и блинчики в американском стиле (читай оладьи) со сгущенкой. Заказываем сырники. Они в самом деле хороши и, пожалуй, могут сравниться только с божественными сырниками моей мамы. Для меня это серьезный аргумент, так что спасибо повару!

Сырники. ФОТО: Ragu resto

Сфотографировать свои сырники я просто забыла: они мгновенно исчезли с тарелки, поэтому пришлось утащить фото с фейсбучной странички Ragu. Но поданные мне в 8.30 в понедельник были точно такими же.

Кстати, выяснилось, почему кофе кое-кому налили не в чашку: дело в том, что по понедельникам каждый, кто придет в Ragu, в Jahu gurmee и в Jahu resto со своей кружкой, получит кофе бесплатно! Нам наливают кофе в обычную фаянсовую чашку. Но в следующий понедельник, отправляясь на работу, я непременно захвачу с собой термокружку: мелочь, а приятно.

Обед - борщ

Через пару дней я заглянула в Ragu на обед. Выбирать было из чего: кроме блюд, включенных в постоянное меню, на стене каждый день пишут, чем же порадует меню обеденное. Но уж раз мы проверяем объективность интернет-пользователей, заказываем борщ.