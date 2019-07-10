Умер миллиардер Росс Перо

Перо баллотировался на пост президента в 1992 году в качестве независимого кандидата и в 1996 году в качестве кандидата от созданной им Реформистской партии. На выборах в 1992 году он набрал 19% голосов, что является одним из лучших результатов, продемонстрированных независимым кандидатом, пишет Newsru.

Предприниматель не сторонился популизма и, например, пообещал, что президентский кортеж будет останавливаться на красный свет, чтобы не допускать возникновения пробок. В общем, Перо протестировал часть методов, которые в будущем обеспечили победу Дональду Трампу. Некоторые специалисты склонны считать, что часть своей кампании Трамп заимствовал у Перо. Неизвестно, как бы закончились выборы, если бы в 1992 году существовали социальные сети, писал Medium.com.

На следующих выборах Перо набрал 8 процентов голосов.

Росс Перо родился в период Великой депрессии в бедной семье. В молодости он работал в отделе продаж компании IBM, а в 1962 году основал компанию EDS (Electronic Data Systems), предоставляющую услуги в сфере информационных технологий.

Перо выступал против тайных операций США во Вьетнаме и участвовал в переговорах по освобождению из плена американских солдат. В 1979 году Перо посоветовали обратить внимание на небольшую компанию под названием Microsoft. Перо задумался о приобретении, но Билл Гейтс оценил ее слишком дорого. Перо перспективы Microsoft казались туманными, и он отказался от сделки. Так, предприниматель потерял десятки миллиардов долларов.

В конце 1980-х годов Росс Перо работал с правительством Вьетнама. В 1984 году за 2,5 миллиарда долларов США Перо продал корпорации General Motors принадлежавшую ему компанию EDS.

В 1988 году Росс Перо основал новую компанию Perot Systems, специализирующуюся на услугах по построению информационно-технологических инфраструктур. В 2009 году Perot Systems была продана корпорации Dell приблизительно за 3,9 млрд долларов.

Однако самый известный поступок Росса Перо не связан напрямую с его карьерой предпринимателя и показал, что бизнесмен способен решать и политические задачи.

Организатор побега из иранской тюрьмы

Во второй половине 70-х годов компания Росса Перо EDS начала международную экспансию. В 1976 Перо заключил соглашение с Университетом Короля Сауда в Саудовской Аравии. Затем EDS подписала контракт на 41 млн долларов с правительством Ирана. В 1978 году Перо приостановил действие соглашения из-за задолженности Ирана. В этом же году в стране началась революция. Чиновники, сотрудничающие с компанией, оказались в тюрьме.

Перо не нравилась обстановка в Иране, и он дал указания сотрудникам EDS покинуть страну. Некоторые из них решили остаться в надежде на то, что дела вскоре наладятся. Однако в итоге два руководителя EDS оказались в тюрьме. Правительство США разорвало отношения с Ираном, а потому не могло помочь. Своих сотрудников бросать в беде Перо не собирался и решил спасти их сам. Добиться своего с помощью переговоров предпринимателю не удалось, и он принял радикальное решение.

В начале 1979 года Перо организовал группу по освобождению, которую возглавил отставной полковник войск специального назначения Артур Саймонс. Последний и раньше выполнял рискованные задания для Перо. Он занимался поиском пропавших без вести военнослужащих США во Вьетнаме.

Перо отправился с собранной группой в Иран. Воспользовавшись антиправительственной демонстрацией (по другим сведениям, ее организовав), специалисты Перо повели людей на штурм тюрьмы. В итоге они освободили сотрудников EDS и еще 11 тысяч узников. Перо стал организатором одного из крупнейших тюремных побегов.

Россу Перо удалось вывезти освобожденных сотрудников в Турцию, а затем и в США.

После успеха своей авантюры бизнесмен вернулся в США героем. На основе этих событий Кен Фоллет написал роман "На крыльях орла". В дальнейшем Перо не единожды помогал правительству США в аналогичных ситуациях, участвуя финансово и используя своих агентов.