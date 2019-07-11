Владимир Зеленский решил превратить Чернобыль в туристическую Мекку и территорию свободы

Владимир Зеленский считает, что Чернобыльская зона может стать важным фактором экономического роста новой Украины. Об этом украинский лидер заявил по время церемонии передачи новой защитной арки для четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). «Сегодня я подписал указ, который станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины», - приводит слова президента УНИАН.

Указ предусматривает создание зеленого коридора для туристов. Как пояснил президент, этот шаг позволит убрать предпосылки для мелкой коррупции. «Больше не будет огромный очередей на КПП и внезапных отказов, о которых человек узнает, уже приехав к пункту пропуска», - пояснил Зеленский. Он добавил, что будет снят запрет на ведение видеосъемки в зоне отчуждения и ряд других ограничений.

«Нужно показать Чернобыль миру: учёным, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор остается символом коррупции - силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и добываются природные ресурсы. Мы скоро все это прекратим», - заверил президент Украины в своем микроблоге Twitter.

По словам Зеленского, пора прекратить отпугивать людей и сделать из зоны отчуждения научный и туристический магнит. «Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины - без коррупции, без глупых законов, с инвестициями и будущим», - подчеркнул он.

10 июля состоялась официальная церемония передачи Украине новой арки над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, которую построила компания «Новарка» (совместное предприятие французских VINCI Construction и Bouygues Travaux Publics). Новый объект призван удерживать радиоактивные материалы и защищать существующий саркофаг от воздействия погоды, сказано на сайте компании.

Объект стоимостью 1,5 млрд евро прослужит минимум 100 лет и поможет решить задачу разборки саркофага, которым четвертый реактор был накрыт после аварии.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый энергоблок станции из-за ошибок в расчетах и халатности советских специалистов. В результате в атмосферу были выброшены тонны радиоактивных веществ. По данным экспертов, суммарный выброс вредных веществ составил 50 млн кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму.

На Украине были загрязнены 50 тыс. кв. км в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тыс. кв. км и населением 2,6 млн человек, а также Белоруссия, где общая площадь радиационного загрязнения составила около 46,5 тыс. кв. км (23% от общей площади). Радиоактивное облако накрыло даже Восточную и Северную Европу.

Авария на Чернобыльской АЭС стала крупнейшей техногенной катастрофой за всю историю мировой ядерной энергетики. Ликвидаторами аварии признаны 600 тысяч человек. Более 30 из них погибли в течение первых трех месяцев после аварии.