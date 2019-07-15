Утепление - ключ к современному дому

Теплоизоляционный материал для дома: безопасность, прочность, эффективность
Представляя себе дом будущего, большинство из нас видит хорошо утеплённый дом, позволяющий экономно расходовать энергоресурсы и недорогой в эксплуатации в соответствующих климатических условиях. Мы не желаем нести слишком большие расходы на отопление зимой и на охлаждение летом. Мы хотим быть уверенными в том, что используемый материал обеспечивал тепло- звукоизоляцию, а также обладал противопожарными свойствами. Подходящее решение существует и его предлагает сама природа! Мы обсудили данную тему с Калевом Кынном, директором AS Paroc.
– Сегодня во время строительства или ремонта дома очень важно выбрать подходящие материалы. На что бы вы посоветовали обратить внимание при выборе изоляционного материала?
Более 10 лет назад основной целью использования изоляционных материалов была теплоизоляция. Данное свойство измеряется коэффициентом теплопроводности: чем ниже коэффициент, тем эффективнее теплоизоляция. Однако, на сегодняшний день с изменением методов строительства и с повышением требований к энергоэффективности, а также с ежегодным поступлением на рынок новых продуктов, появлением новых технологий и решений, коэффициент теплопроводности является не единственным критерием выбора теплоизоляционного материала. Именно поэтому мы говорим о звукоизоляции, огнестойкости, стабильности при различных температурах, влагостойкости и долговечности.
Наш влажный и нередко дождливый климат оказывает влияние на фундамент, стены, крышу и другие конструкции здания. Предполагается, что изоляционные материалы должны «дышать» и способствовать испарению влаги. Если этого не происходит, то изоляционный материал не только утрачивает свои качества, но, за счёт удержания влаги, наносит вред всему сооружению. Именно поэтому каменная вата так хорошо подходит для нашего климата. Каменная вата производится методом расплава при температуре 1500°С и последующего вытягивания волокон из природных компонентов: базальта, габбро, анортизита и доломита. Микропоры каменной ваты содержат воздух, что способствует долговечности, термоизоляции и огнестойкости данного материала. Воздух составляет 95–98% всего объёма каменной ваты и поэтому она пригодна для использования в качестве различных изоляционных решений.
Каменная вата не впитывает влагу и способствует её испарению. Важно помнить, что на конструкции здания влияет не только наружная влага, например, осадки, но и влага возникающая внутри помещений в результате дыхания людей и их деятельности, а также влага, которая идёт от земли и распространяется через капилляры здания. Поэтому во время проектирования и строительства зданий очень важно выбрать подходящие решения и материалы. Каменная вата PAROC проста в использовании и особенно хорошо подходит для влажных климатических условий, так как она не впитывает наружную влагу снаружи, оставаясь сухой даже во влажной среде. Она также очень быстро высыхает при комнатной температуре, способствует диффузии водных паров из конструкции и препятствует конденсации жидкости, устойчива к образованию плесени и сохраняет термоизоляционные свойства и размеры после контакта с жидкостью.
- Современные требования к энергоэффективности очень высоки и они не утратят актуальности и в будущем. Насколько каменная вата соответствует этим требования?
Во-первых, следует отметить, что изменению климата в значительной мере способствуют наши офисы и жилые дома: считается, что отопление неутеплённых или неправильно утеплённых зданий служит причиной выделения до 40% газов, вызывающих парниковый эффект. В случае надлежащего утепления потребление энергии здания уменьшается до 75%. Не меньшую важность имеет утепление производственных зданий. Можно с уверенностью сказать, что надлежащее утепление здания послужит не только на благо природы, но и пойдёт на пользу кошельку его пользователя за счёт экономии расходов на отопление и улучшения качества жизни. Ассортимент PAROC содержит сотни продуктов, специально разработанных для нужд строительства, систем отопления, вентиляции и контроля климата, промышленного производства, судостроения, энергетики и пожарной безопасности. Существуют специальные линейки для новых и отремонтированных зданий, промышленных сооружений, судостроения и звукоизоляции. За этим стоит 80-летний опыт производстве каменной ваты, техническая экспертиза и инновации.
– Вы упомянули пожарную безопасность…
Порой мы не обращаем внимания на быстрые изменения своей среды обитания. На смену природным материалам пришла синтетика и полимеры: так, вместо льняных занавесок используются нейлоновые, одежда тоже, как правило, по большей части не производится из натуральных тканей. Это же относится к мебели, домашней утвари и технике. По данным организации Fire Safe Europe (FSEU) в 50-е годы прошлого века средний промежуток времени от начала возгорания до интенсивного пожара составлял 15 минут, за 25 лет это время сократилось до 5 минут, а на данный момент при наличии соответствующих условий оно может составлять лишь 3 минуты.
Изоляционные материалы редко служат причиной возгорания, но, говоря о пожарной безопасности, важно знать, насколько мы можем сократить риск возгорания и уменьшить последствия пожара. Используя огнестойкие изоляционные материалы мы не ухудшаем огнестойкость здания, тогда как использование легковоспламеняемых материалов будет способствовать распространению огня. В случае возгорания первостепенную важность имеет время: время для спасения людей и материальных ценностей, а также время на остановку огня.
– Горит ли каменная вата?
Я уже сказал, что каменная вата изготовлена из минералов. Данный материал является настоящим даром природы: он не горит и классифицируется как A1 или A2-s1,d0. Следует помнить, что неутеплённые стены панельного или кирпичного многоквартирного дома также являются огнеупорными и относятся к классу огнестойкости A1. После утепления здания воспламеняемым пластиком происходит ухудшение его реакции на огонь и понижение класса огнестойкости по Euroclass.
Каменная вата соответствует самым высоким стандартам огнестойкости Euroclass и сохраняет огнестойкость до температуры 1000°С. Это способствует безопасной эвакуации людей. Благодаря своим вышеназванным качествам каменная вата используется в условиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, например, в судостроении и энергетике.
– Вопрос насчёт ещё одной проблемы, которая мучает человечество: шума. Может ли каменная вата как изоляционный материал решить эту проблему?
– Не только может, но и делает существенный вклад в решение этой проблемы. Шум вредит человеку: мешает отдыхать и не даёт спокойно работать. Согласно исследованиям, в 21-веке загрязнение шумом возросло на 10 децибел, и человеческое ухо воспринимает его в два раза громче.
Как известно, современный человек проводит большую часть времени в закрытом помещении, и помещение должно быть защищено как от наружного шума, так и от шумов, возникающих внутри здания. Во время проектирования шумоизоляции и акустического комфорта здания необходимо использовать решения по звукопоглощению и шумоизоляции.
Каменная вата PAROC - это пористый материал, который часто используется в многослойных сооружениях. Вата PAROC, используемая для строительства фасадов и крыш, защищает здание от наружного шума, а при использовании в перегородках и перекрытиях уменьшает шум внутри здания.
– Срок эксплуатации зданий измеряется десятками лет. Каков срок эксплуатации каменной ваты?
– Я вновь отвечу на вопрос вопросом. Каков срок эксплуатации камня? Будучи изготовленной из природных минералов, каменная вата прослужит такое же количество времени, как само здание. И не только прослужит, но и сохранит свои качества в течение всего срока эксплуатации здания. Каменная вата - это изоляционный материал, который соответствует не только действующим, но и будущим стандартам.
С другой стороны, когда речь идёт о прочности, нас обычно интересует не индивидуальный материал, а прочность здания и его конструкций в целом. И здесь объединяются все важные свойства каменной ваты: испытанные временем и северными погодными условиями влагостойкость, огнестойкость и теплоизоляционные качества.
ЗДЕСЬ вы найдёте самое подходящее решение согласно области применения материала.