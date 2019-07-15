Утепление - ключ к современному дому

– Вы упомянули пожарную безопасность…

Порой мы не обращаем внимания на быстрые изменения своей среды обитания. На смену природным материалам пришла синтетика и полимеры: так, вместо льняных занавесок используются нейлоновые, одежда тоже, как правило, по большей части не производится из натуральных тканей. Это же относится к мебели, домашней утвари и технике. По данным организации Fire Safe Europe (FSEU) в 50-е годы прошлого века средний промежуток времени от начала возгорания до интенсивного пожара составлял 15 минут, за 25 лет это время сократилось до 5 минут, а на данный момент при наличии соответствующих условий оно может составлять лишь 3 минуты.

Изоляционные материалы редко служат причиной возгорания, но, говоря о пожарной безопасности, важно знать, насколько мы можем сократить риск возгорания и уменьшить последствия пожара. Используя огнестойкие изоляционные материалы мы не ухудшаем огнестойкость здания, тогда как использование легковоспламеняемых материалов будет способствовать распространению огня. В случае возгорания первостепенную важность имеет время: время для спасения людей и материальных ценностей, а также время на остановку огня.

– Горит ли каменная вата?

Я уже сказал, что каменная вата изготовлена из минералов. Данный материал является настоящим даром природы: он не горит и классифицируется как A1 или A2-s1,d0. Следует помнить, что неутеплённые стены панельного или кирпичного многоквартирного дома также являются огнеупорными и относятся к классу огнестойкости A1. После утепления здания воспламеняемым пластиком происходит ухудшение его реакции на огонь и понижение класса огнестойкости по Euroclass.

Каменная вата соответствует самым высоким стандартам огнестойкости Euroclass и сохраняет огнестойкость до температуры 1000°С. Это способствует безопасной эвакуации людей. Благодаря своим вышеназванным качествам каменная вата используется в условиях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, например, в судостроении и энергетике.

– Вопрос насчёт ещё одной проблемы, которая мучает человечество: шума. Может ли каменная вата как изоляционный материал решить эту проблему?

– Не только может, но и делает существенный вклад в решение этой проблемы. Шум вредит человеку: мешает отдыхать и не даёт спокойно работать. Согласно исследованиям, в 21-веке загрязнение шумом возросло на 10 децибел, и человеческое ухо воспринимает его в два раза громче.

Как известно, современный человек проводит большую часть времени в закрытом помещении, и помещение должно быть защищено как от наружного шума, так и от шумов, возникающих внутри здания. Во время проектирования шумоизоляции и акустического комфорта здания необходимо использовать решения по звукопоглощению и шумоизоляции.

Каменная вата PAROC - это пористый материал, который часто используется в многослойных сооружениях. Вата PAROC, используемая для строительства фасадов и крыш, защищает здание от наружного шума, а при использовании в перегородках и перекрытиях уменьшает шум внутри здания.

– Срок эксплуатации зданий измеряется десятками лет. Каков срок эксплуатации каменной ваты?

– Я вновь отвечу на вопрос вопросом. Каков срок эксплуатации камня? Будучи изготовленной из природных минералов, каменная вата прослужит такое же количество времени, как само здание. И не только прослужит, но и сохранит свои качества в течение всего срока эксплуатации здания. Каменная вата - это изоляционный материал, который соответствует не только действующим, но и будущим стандартам.

С другой стороны, когда речь идёт о прочности, нас обычно интересует не индивидуальный материал, а прочность здания и его конструкций в целом. И здесь объединяются все важные свойства каменной ваты: испытанные временем и северными погодными условиями влагостойкость, огнестойкость и теплоизоляционные качества.