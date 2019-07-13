Сб, 13.07.2019
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  • При выезде за пределы Таллинна Bolt без предупреждений берет дополнительную плату

При выезде за пределы Таллинна Bolt без предупреждений берет дополнительную плату

Bolt.

ФОТО: Bolt

При заказе такси по мобильному приложению Bolt с 14 июня действует дополнительный сбор на поездки, которые начинаются в Таллинне, а заканчиваются за пределами столицы, передает Rus.ERR.

В ответ на запрос журналиста ERR, получившего большой счет за использование мобильного приложения Bolt, предприятие заявило, что при выезде за город взимается дополнительная плата, это новшество действует с 14 июня, передает новостной портал ERR.

Например, при поездке в Мурасте, Саку или Сауэ к обычному счету, основанному на километраже, добавляется пять евро, в Кейла - семь евро, в Маарду или Юри - четыре евро, в Табасалу или Лаагри - два евро. На домашней странице Bolt информация о дополнительных сборах отсутствует.

"Перевозчик обязан перед началом поездки оповестить клиента о максимальной цене за поездку, или же, если пункт назначения изначально не указан, проинформировать о компонентах, из которых складывается цена", - сказала пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ.

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