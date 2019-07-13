При выезде за пределы Таллинна Bolt без предупреждений берет дополнительную плату

В ответ на запрос журналиста ERR, получившего большой счет за использование мобильного приложения Bolt, предприятие заявило, что при выезде за город взимается дополнительная плата, это новшество действует с 14 июня, передает новостной портал ERR.

Например, при поездке в Мурасте, Саку или Сауэ к обычному счету, основанному на километраже, добавляется пять евро, в Кейла - семь евро, в Маарду или Юри - четыре евро, в Табасалу или Лаагри - два евро. На домашней странице Bolt информация о дополнительных сборах отсутствует.