При выезде за пределы Таллинна Bolt без предупреждений берет дополнительную плату

При заказе такси по мобильному приложению Bolt с 14 июня действует дополнительный сбор на поездки, которые начинаются в Таллинне, а заканчиваются за пределами столицы, передает Rus.ERR.
В ответ на запрос журналиста ERR, получившего большой счет за использование мобильного приложения Bolt, предприятие заявило, что при выезде за город взимается дополнительная плата, это новшество действует с 14 июня, передает новостной портал ERR.
Например, при поездке в Мурасте, Саку или Сауэ к обычному счету, основанному на километраже, добавляется пять евро, в Кейла - семь евро, в Маарду или Юри - четыре евро, в Табасалу или Лаагри - два евро. На домашней странице Bolt информация о дополнительных сборах отсутствует.
"Перевозчик обязан перед началом поездки оповестить клиента о максимальной цене за поездку, или же, если пункт назначения изначально не указан, проинформировать о компонентах, из которых складывается цена", - сказала пресс-секретарь Департамента защиты прав потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ.