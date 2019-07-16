Погоня за Lexus привела к неожиданной концовке: удиравший от полиции водитель бросился в воду и исчез

В субботу поздним вечером в Тарту полиция дала автомобилю Lexus с литовскими номерами знак остановиться, но водитель проигнорировал его и на высокой скорости продолжил путь в сторону Ряпина, сообщает Tartu Postimees.

Предположив, что иностранные регистрационные номера и странное поведение водителя могут указывать на то, что автомобиль был угнан в Эстонии, полиция ринулась в погоню, отреагировав на произошедшее большими силами.

Добравшись до порта Ряпина, водитель выскочил из машины и побежал в воду. Следовавший за ним патрульный полицейский сделал три предупредительных выстрела в воздух, но находившийся уже в сотне метров от берега человек не остановился и поплыл дальше. Вскоре он и вовсе скрылся с глаз полицейских.

В связи с риском утопления полиция провела спасательную операцию, к которой привлекла пограничников на нескольких лодках, а также вертолет. Водоем и его окрестности были прочесаны и посредством тепловой камеры, но водителя так и не удалось найти. Спасательная операция продолжилась и в понедельник, но результатов не принесла.

Брошенный в порту Lexus доставили на полицейскую парковку. Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк уточнила во вторник, что в машине обнаружены удостоверяющие личность документы, однако до конца нельзя быть уверенным, что они принадлежат человеку, сбежавшему от полиции. «В сотрудничестве с полицией Литвы мы пытаемся разобраться в этой истории», - добавила она. Точные обстоятельства этого инцидента устанавливаются.

Выясняется, утонул ли мужчина или ему удалось выбраться из Теплого озера, а также нужно ли продолжать поиски. Полиция опросила местных жителей, но они не видели никого вокруг, кто бы походил под описание и нуждался в помощи.