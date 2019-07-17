Полиция: при езде на электросамокате следует придерживаться определенных правил

Ида-Харьюское отделение полиции поделилось в соцсети Facebok советами, которые в обязательном порядке стоит прочесть пользователям электросамокатов.
С каждым днем на улицах столицы становится все больше людей, использующих для передвижения по городу электрические самокаты, но не все их пользователи осознают, что им следует придерживаться определенных правил при перемещении по дорогам и тротуарам.
Многие современные электросамокаты являются полноценным средством передвижения. Большинство моделей способно разгоняться до 35 км/ч, а более мощные модели до 60 км/ч.
В полиции напомнили, что, согласно действующему закону, водители электрических самокатов рассматриваются как пешеходы. Если на пути следования обладателя самоката имеются тротуар или велосипедная дорожка — ему следует ехать именно по ним. Одновременно не стоит забывать о безопасности пешеходов, поэтому при движении рядом с ними следует ехать с их скоростью.
Если вы решили проехаться на электросамокате по предназначенной для движения велосипедов дорожке, стоит запомнить, что вы не должны мешать велосипедистам.
При отсутствии тротуара или велосипедно-пешеходной дорожки на электросамокате можно ехать по левой обочине дороги — как это должны делать пешеходы — а в темное время суток пользователь самоката должен иметь при себе светоотражатель.
Поскольку электросамокаты способны ехать со скоростью мопеда или даже автомобиля, а при падении с них можно получить серьезные травмы, будет уместным во время поездок использовать шлем.
В полиции также напомнили, что вне зависимости от того, едете ли вы на машине, велосипеде или идете пешком, всегда следует быть внимательным и быть готовым отказаться от преимущества, чтобы избежать возникновения опасной ситуации.