Сотням студентов не хватает мест в университетских общежитиях

С предстоящим наступлением нового учебного года многие студенты вузов Эстонии вынуждены искать жилье на время обучения. В этом году, как и в прошлом, молодежь уже столкнулась с нехваткой свободных мест в университетских общежитиях.
По словам председателя правления студенческого городка Таллиннского технического университета Яака Кеяэпа, за порогом общежития ТТУ в этом году окажется около 200 студентов, пишет rus.err.ee.
В то же время, по его словам, в течение учебного года ситуация обычно нормализуется.
В Тартуском университете место в общежитии также не получат около 200 человек.
Те студенты, которые по каким-то причинам остались без места в общежитии, вынуждены искать съемное жилье.