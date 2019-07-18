Чт, 18.07.2019
В оригинале эта фраза во времена Поющей революции означала призыв приостановить миграцию из России – остановить наплыв русских в Эстонию. Но это было давно. Кристина Каллас

Сотням студентов не хватает мест в университетских общежитиях

Общежитие ТТУ.

ФОТО: Tallinna Tehnikaülikool

С предстоящим наступлением нового учебного года многие студенты вузов Эстонии вынуждены искать жилье на время обучения. В этом году, как и в прошлом, молодежь уже столкнулась с нехваткой свободных мест в университетских общежитиях.

По словам председателя правления студенческого городка Таллиннского технического университета Яака Кеяэпа, за порогом общежития ТТУ в этом году окажется около 200 студентов, пишет rus.err.ee.

В то же время, по его словам, в течение учебного года ситуация обычно нормализуется.

В Тартуском университете место в общежитии также не получат около 200 человек.

Те студенты, которые по каким-то причинам остались без места в общежитии, вынуждены искать съемное жилье. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ