Парадокс: почему летом кражи в местах дачного отдыха происходят чаще

Может показаться, что в теплое время, когда мы проводим больше времени на даче, она лучше защищена. Статистика же показывает, что количество случаев, связанных с кражами, увеличивается в летний период, когда в летнем доме есть более ценные вещи: садовая или бытовая техника, спортивный инвентарь или дорогие инструменты. Да и погода может преподнести неприятный сюрприз. Если в городе владелец имущества сразу заметит, что крыша повреждена штормовым ветром, то на даче последствия несчастья часто обнаруживаются позже, когда ущерб уже нанесен.

Страхование дачи обходится дороже, чем страхование городской квартиры?

Дачу можно застраховать точно так же, как и городское жилье. Цена зависит от размеров дачного домика. При этом следует обратить внимание, что страхование поделено на три части. Страхование строения защищает дачу как здание в целом. Если, например, разбиты окна, а крыша, полы и стены повреждены штормом. Благодаря страхованию домашнего имущества, то есть в данном случае имущества, находящегося в дачном доме, дополнительно защищены также принадлежащие семье или находящиеся в ее пользовании вещи, например, садовый инструмент и садовая мебель, техника и спортивный инвентарь.

Страхование защищает только дачный дом или, например, домик для гриля и теплицу?

Вместе с дачей застрахованы ограда участка, домик для гриля, уличные светильники, игровые площадки, дорожки и дорога, теплицы площадью до 20 м2, бассейны, а также тепловые насосы, подземные трассы коммуникаций и т. п. Кроме того, застрахованы и находящиеся в саду предметы, например, садовая мебель, газонокосилка или садовый трактор, батут, гамак.

Компенсирует ли страхование также ущерб от стихийного бедствия?

Компенсируется также ущерб, нанесенный грозой электронным приборам в результате резкого повышения напряжения или короткого замыкания, вызванных разрядом молнии. Нередко дома повреждаются не только молнией, но и осенними штормами. Сильный ветер может сорвать кровельную жесть или повалить на дом большое дерево. К страховым случаям относятся также подтопление грунтовыми водами, повреждения, вызванные наводнением и впервые произошедшая протечка через конструкции крыши или стен.

Если оторвавшийся во время шторма кусок кровли причинит ущерб соседям, то компенсировать этот ущерб поможет страхование собственной ответственности, которое предусмотрено именно на случай непреднамеренного причинения ущерба третьим лицам.

Можно ли застраховать дачу лишь на определенный период, например, на зиму, когда летнее жилье остается без присмотра?