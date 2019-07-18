Удивительный результат нарвского пловца: пять медалей и два рекорда за два дня

Как сообщили в нарвской спортивной школе “Энергия”, воспитанник этой спортшколы, пловец Демид Солодов вернулся с молодежного Чемпионата Северных стран по плаванию с удивительным результатом: за два дня соревнований он завоевал пять медалей, при этом установив два новых молодежных рекорда Эстонии.
Чемпионат Северных стран по плаванию проходил в Дании с 13 по 14 июля. В нем участвовали спортсмены из из Эстонии, Финляндии, Исландии, Литвы, Швеции, Нидерландов и Дании.
На дистанции 50 метров свободным стилем Демид завоевал золото. 100 метров свободным стилем проплыл с третьим результатом. В эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием эстонская команда, в которой также выступал нарвитянин, заняла первое место, установив при этом новый молодежный рекорд Эстонии. В эстафете 4 по 100 метров свободным стилем наша команда была третьей, в эстафете 4 по 200 метров свободным стилем - также третьей, но при этом побила рекорд Эстонии.
Демиду Солодову 16 лет, от первокурсник Ида-Вируского центра профессионального образования. Тренер пловца Сергей Изотов рассказал, что Демид занимается плаванием семь или восемь лет, начинал еще с малой ванны в городском бассейне.
“В первые годы он ничем особенно не выделялся. Мальчишке, чтобы показать себя, нужно заниматься шесть-семь лет, - рассказал тренер. - И последние два-три года Демид стал показывать более серьезные результаты. В 17-м году был победителем Чемпионата Эстонии среди юношей. Два года подряд выигрывал чемпионаты Балтии”.
Завтра нарвский спортсмен выезжает в Ригу, откуда в составе сборной Эстонии вылетит в Баку, где состоится Европейский юношеский Олимпийский фестиваль.
“Никаких задач я перед ним не ставлю, - рассказал тренер. - Он попал в сборную, для его возраста это крупнейшее соревнование. Посмотрит, поучаствует. Если у человека есть стремление к чему-то более высокому, на этом останавливаться не будет. Будем продолжать работу дальше”.